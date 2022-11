Advocate van Melania Trump verkozen tot eerste vrouwelijke president van Slovenië

Na ongeveer 90 procent van de stemmen te hebben geteld, behaalde Pirc-Musar, gesteund door het regerende links-liberale kamp, ongeveer 54 procent in de tweede ronde zondag. Ze vertegenwoordigde in het verleden de sociaal-democratische partij SD, maar was in de presidentsverkiezingen een onafhankelijke kandidaat.

Haar rivaal, ex-minister van Buitenlandse Zaken Anze Logar, gesteund door de rechtse oppositie, kreeg volgens de verkiezingscommissie in Ljubljana zondagavond ongeveer 46 procent van de stemmen. Volgens de lokale televisie heeft hij Pirc-Musar reeds gefeliciteerd.

Verenigde Staten

Ook in de Verenigde Staten geniet Pirc-Musar bekendheid. Tijdens het presidentschap van Donald Trump behartigde ze de belangen van de in Slovenië geboren first lady, Melania Trump, onder meer door te voorkomen dat bedrijven producten op de markt brachten onder Melania’s naam.

Pirc-Musar is de eerste vrouw met het hoogste ambt in Slovenië.De ambtstermijn van een president duurt er vijf jaar en is eerder protocollair. Aftredend president Borut Pahor kon na twee ambtstermijnen niet meer kandideren.