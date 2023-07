Advocaat van tiener doet verhaal over expliciete foto’s aan BBC-presentator af als ‘onzin’

Nog volgens zijn advocaat zou de tiener de tabloid The Sun vrijdag voor de publicatie van het verhaal al ingelicht hebben dat er “niets van waar is”. Toch verscheen het “ongepaste artikel” daags nadien op de voorpagina.

De Britse tabloid schreef eind vorige week dat de presentator de voorbije drie jaar verschillende keren betaald zou hebben voor foto’s van de jongen. In totaal zou de presentator 35.000 pond (41.000 euro) betaald hebben, geld dat hij gebruikte om drugs te kopen. De moeder van de jongen ontdekte het toen haar zoon een videogesprek had met de man die enkel een onderbroek aan had. In mei diende ze een klacht in. Toen de familie merkte dat er niet meteen iets mee gebeurde, stapte ze naar The Sun. Maar volgens de tiener zelf zou daar dus niets van aan zijn.

Een woordvoerder van The Sun verklaart dat de krant het verhaal heeft gebracht van “twee bezorgde ouders” die een klacht ingediend hadden bij de BBC omtrent het gedrag van een presentator en het welzijn van hun kind. “Hun klacht kreeg geen gevolg. We hebben bewijs gezien dat hun bezorgdheid ondersteunt. Het is nu aan de BBC om de zaak grondig te bestuderen”, klinkt het bij The Sun.

De presentator werd op non-actief gezet en de BBC stelde in een verklaring “alle beschuldigingen” ernstig te nemen. “Dit is een complexe en snel veranderende situatie en de BBC werkt zo snel mogelijk aan het vaststellen van de feiten om de juiste volgende stappen te kunnen nemen. Het is belangrijk dat deze zaken eerlijk en zorgvuldig worden afgehandeld.”

Volgens de omroep kwamen er in mei voor het eerst signalen over de kwestie en kwam er donderdag nieuwe informatie “van een andere aard” aan het licht. De BBC heeft naast een eigen onderzoek ook contact met de externe autoriteiten. De politie bestudeert de aantijgingen, maar heeft nog geen officieel onderzoek ingesteld.

Het is nog niet bekend om welke BBC-presentator het gaat, behalve dat het een man is.