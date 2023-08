Advocaat Van Langenhove trekt onpartijdigheid rechter in twijfel: mogelijk uitstel in zaak Schild & Vrienden

De advocaat van Van Langenhove, Hans Rieder, die eerder al zonder succes voorzitter Jan Van den Berghe probeerde te wraken in het proces van zijn cliënt plastisch chirurg Jeff Hoeyberghs, verwijst naar die zaak en andere aanvaringen met de desbetreffende rechter zoals tijdens het dioxineproces. Als het conflict leidt tot een nieuw wrakingsverzoek, zou de zaak rond Schild & Vrienden opnieuw uitgesteld kunnen worden.

Kazerne Dossin

Het parket van Oost-Vlaanderen was een strafonderzoek gestart naar aanleiding van een Pano-reportage op 5 september 2018. Die toonde aan dat in geheime chatgroepen van Schild & Vrienden racistische en antisemitische berichten gedeeld werden. In juni 2019 werd Dries Van Langenhove officieel in verdenking gesteld. De Schild & Vrienden-oprichter werd vrijgelaten onder voorwaarden en moest onder meer een geleid bezoek volgen aan de Kazerne Dossin in Mechelen.

De plenaire vergadering van de Kamer had in maart 2021 zijn parlementaire onschendbaarheid opgeheven, maar hij nam intussen ontslag uit de Kamer. Hij heeft de beschuldigingen altijd ontkend en stelde dat hij hoopt op een buitenvervolgingstelling door de raadkamer in het dossier rond Schild & Vrienden.

Negationisme

Van Langenhove werd door de raadkamer buiten vervolging gesteld voor negationisme, maar hij werd verwezen naar de correctionele rechtbank voor inbreuken op de racisme- en de wapenwetgeving. Tegen de buitenvervolgingstelling voor negationisme werd beroep aangetekend door twee burgerlijke partijen, en de kamer van inbeschuldigingstelling oordeelde dat hij zich toch voor negationisme moet verantwoorden.