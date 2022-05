Advocaat Bart De Pauw kruipt in de pen: ‘Oplossing van het conflict kwam sommige partijen niet goed uit’

Even ter herinnering: tv-maker Bart De Pauw stond eind vorig jaar terecht voor ­belaging en cyberstalking van dertien vrouwen, onder wie actrices Maaike Cafmeyer, Liesa Naert, Lize Feryn en Ella-June Henrard. Het Openbaar Ministerie vroeg een jaar cel met uitstel. Op 25 november werd De Pauw veroordeeld tot zes maanden cel met uitstel en een symbolische schadevergoeding van 1 euro voor drie van de slachtoffers die zich burgerlijke partij hadden gesteld.

De Pauw tekende geen beroep aan tegen het vonnis, maar toch krijgt de zaak nu nog een staartje.

Aanleiding zijn uitspraken van advocate Christine Mussche, ook al in Humo, dat De Pauw al lang weer aan het werk zou zijn als hij gekozen had voor bemiddeling tussen zichzelf en zijn slachtoffers, in behandeling was gegaan, schuld had bekend en een schadevergoeding had betaald.

Christine Mussche was overigens niet de eerste die zich in de media kritisch uitliet over de mislukte bemiddelingspoging. Liesbet Stevens, adjunct-directeur bij het Instituut voor Gelijkheid van Mannen en Vrouwen, haalde ze in De Standaard ook al aan. Volgens Stevens liepen gesprekken tussen De Pauw en een aantal dames mis door toedoen van Bart De Pauw. Maar dat wil Verhaeghe nu weerleggen.

‘Een uitvlucht’

“De gesprekken tussen hem (De Pauw, red.) en een aantal dames die gepland waren op 3 en 4 september 2018, waren volgens haar uitgesteld, omdat de advocaten van de burgerlijke partijen het dossier nog niet hadden kunnen inzien”, schrijft Verhaeghe. “Dat is een leugen: zij hadden het dossier, inclusief de twee verklaringen van Bart De Pauw, al eind april 2018 kunnen inzien. Dat zij de bemiddeling beëindigd hebben omdat ze na het vastleggen van de afspraken geschrokken zouden zijn van wat Bart De Pauw in zijn verklaringen had gezegd, was dus een uitvlucht.”

“Enkele weken later werd die bemiddelingspoging gelekt naar de pers. Er hoeft geen tekening bij dat zo’n lek elke ernstige bemiddeling finaal de nek omdraait”, klinkt het verder. “Een echte bemiddeling houdt in dat men er onbevangen en in het grootste vertrouwen aan begint. Zo is het niet gelopen. Mijn visie is dat een oplossing van het conflict sommige partijen juist níét goed uitkwam. Laten we niet vergeten dat Liesbet Stevens én Christine Mussche herhaaldelijk in interviews verklaard hebben dat de zaak-De Pauw een katalysator moest worden die de #MeToo-beweging een duw in de rug moest geven. Ook niet te vergeten: alle kosten van het proces aan de kant van de burgerlijke partijen werden betaald door het instituut van Liesbet Stevens.”

En laat het conflict oplossen nu net zijn wat De Pauw en Verhaeghe wél wilden doen, zo zegt de advocaat alvast zelf: “Bart De Pauw en ik hadden niets liever gehad dan een open en eerlijke dialoog met de betrokken dames. Niets meer, maar ook niets minder.”