Adviseur Zelensky biedt ontslag aan na foutieve opmerking over Dnipro-raket in live-uitzending

Arestovitsj geeft wel vaker commentaar en duiding bij de oorlog op YouTube, maar deze keer brak een storm van verontwaardiging en woede uit bij de Oekraïense bevolking.

Tijdens een internetuitzending die live te bekijken was had Oleksej Arestovitsj beweerd dat de Russische raket die was ingeslagen in een flatgebouw in Dnipro zou zijn neergeschoten door het Oekraïense luchtafweersysteem. Het bewuste appartementencomplex werd echter getroffen door een Russische Kh-22-raket, een oude, minder trefzekere raket uit de Sovjet-tijd die Kiev met zijn huidige luchtafweer niet kan uitschakelen.

“Ik bied mijn oprechte excuses aan aan de slachtoffers en hun familieleden, de inwoners van Dnipro en iedereen die diep was gekwetst door mijn voortijdige en foutieve lezing”, schrijft Arestovytsj vandaag op Facebook.

Bloemen en knuffeldiertjes worden voor het getroffen appartementsgebouw in Dnipro gelegd. Beeld Getty Images

De woorden van Arestovitsj tijdens de internetuitzending werden dankbaar opgepikt door het Kremlin. Woordvoerder Dmitri Peskov zei vervolgens dat Russische aanvallen “geen residentiële gebouwen treffen” en dat “vertegenwoordigers langs Oekraïense kant” zouden bevestigen dat de inslag het resultaat was van de Oekraïense strijdkrachten.

Het dodental van de bewuste raketaanval in Dnipro is inmiddels opgelopen naar 44, zo heeft burgemeester Boris Filatov bekendgemaakt. Vanmorgen werd nog het lichaam van een kind geborgen.

President Volodymyr Zelensky heeft nog niet officieel gereageerd op het vertrek van zijn adviseur.