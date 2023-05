Adviseur van minister van Mobiliteit Lydia Peeters biedt zelf rijopleidingen aan: ‘Daar mogen vragen bij gesteld worden’

Chris Vanhee werkt al drie jaar als adviseur Mobiliteit en Verkeersveiligheid op het kabinet van Vlaams Minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld). Maar dat is niet zijn enige job, blijkt uit onderzoek van VTM Nieuws. Vanhee is daarnaast ook zaakvoerder van Promove, een bedrijf dat rijvaardigheidstrainingen aanbiedt. Zo kun je bij Promove slipcursussen volgen, maar ook op bezoek komen voor het sinds kort verplichte terugkommoment, zes tot negen maanden na het behalen van een definitief rijbewijs B. Dat werd ingevoerd om het aantal verkeersongelukken terug te dringen bij jonge bestuurders.

Net als andere bedrijven die zulke cursussen aanbiedt, ontvangt Promove daardoor subsidies van de Vlaamse overheid. Vorig jaar ontving hij met zijn bedrijf 160.500 euro. De subsidies die zijn bedrijf krijgt, komen dus van het departement waar hij zelf deel van uitmaakt.

“Normvervaging is misschien een te sterk woord, maar het toont wel dat er een probleem is met de bestuurlijke cultuur binnen de kabinetten, die verondersteld worden om het algemene belang te dienen”, zegt professor Bestuurskunde Bram Verschuere (Universiteit Gent) aan VTM. “Daar mogen gerust vragen bij gesteld worden.”

Het is ook in strijd met de deontologische code van de Vlaamse overheid, die voorschrijft dat ‘er buiten de uitoefening van uw functie geen betaald advies verleend mag worden in dossiers waarbij u zelf professioneel betrokken kunt zijn.’

Mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open Vld) zelf ziet er geen graten in. “De adviseur mag zelf niet deelnemen aan politieke discussies over de terugkeermomenten”, stelt zij. Ook volgens Vanhee, die Promove als zijn ‘levenswerk’ beschouwt, oordeelt dat die rol geen invloed heeft op zijn werk op het kabinet. “Ik ben ervan overtuigd, en dat zeg ik in eer en geweten, dat ik dat op een heel neutrale manier doe.”