Adriaan Van den Hoof reageert voor het eerst op beschuldigingen en dreigt met klacht tegen ex en Dag Allemaal

Over Van den Hoof verscheen onlangs in meerdere kranten dat er vijf vrouwen een klacht tegen hem indienden voor belaging en fysiek geweld. Het ging over klachten bij de preventiedienst van de VRT en bij de politie. Tegen een van die vrouwen diende hij zelf een klacht in, en zij kreeg een strenge waarschuwing, bevestigen ze bij het parket.

Van den Hoof hulde zich sindsdien in stilzwijgen. Tot nu. In een verklaring, die deze krant in handen kreeg, zegt hij dat de beschuldigingen “hem en zijn naaste omgeving ontwricht hebben en pijn hebben gedaan”.

Hij geeft aan dat hij “geen rolmodel of voorbeeld is als het over relaties gaat”. “Ja, ik heb meerdere kortstondige relaties gehad en ben daarin soms ontrouw geweest”, gaat hij verder. “Dit situeert zich uitsluitend in de privésfeer.” Hij gaat verder dat “veel vrouwen hem benaderen omdat ze meer willen en dat hij het moeilijk heeft om daaraan te weerstaan. Dat is mijn zwakte.” Daarna benadrukt hij dat hij niemand bewust heeft willen kwetsen. “Ik wens mijn excuses aan te bieden aan de vrouwen, aan mijn familie en naasten, en ook aan de vrienden die ik door mijn gedrag gekwetst heb.” Hij is zich, zo schrijft hij nog, “bewust van zijn gebreken als mens” en werkt hieraan.

Belaging

Maar hij noemt zichzelf ook een slachtoffer. “In 2020 was er een vrouw die mij tot 300 keer per dag belde en honderden sms’en bleef sturen. Toen ik haar blokkeerde, zette de belaging zich voort via publieke fora en door middel van nepaccounts met berichten die ze stuurde naar persoonlijke contacten binnen mijn vriendenkring. Het openbaar ministerie erkende mij als slachtoffer van belaging en gaf haar een strenge waarschuwing. Ze is opnieuw begonnen.”

Van den Hoof overweegt gerechtelijke stappen tegen deze vrouw en tegen Dag Allemaal. Hij meent dat deze vrouw afgelopen week getuigde in het weekblad. “Dit zal niet zonder gevolg blijven voor haar, noch voor de journalisten die haar verzonnen verhalen publiceerden.”

In Dag Allemaal getuigde de vrouw anoniem dat Van den Hoof in hun een relatie fysiek geweld gebruikte. “Toen begon hij te flippen en heeft hij met zijn vuist keihard op mijn hoofd geslagen”, zegt ze in het weekblad. Dag Allmaal reageert bij monde van adjunct-redactiechef Stefan Voet: “Wij hebben gesprekken gevoerd met meerdere vrouwen die klacht hebben ingediend tegen Adriaan Van den Hoof, en we zijn in het bezit van het nodige bewijsmateriaal. We zien de klacht van Adriaan met vertrouwen tegemoet.”

Confronterend moment

Op de feitelijke inhoud van de vijf klachten gaat Van den Hoof in de brief verder niet in. Wel ontkent hij in zijn verklaring categoriek dat er ooit sprake was van fysiek geweld. “De betichtingen ten aanzien van mij over fysiek geweld zijn vals. Dat ligt niet in mijn aard.” Over de klachten van belaging en elektronische overlast verklaart hij dat hij hier nooit over ondervraagd werd en niet weet waar ze betrekking op hebben. Bij het parket van Antwerpen valt te horen dat alle klachten intussen onderzocht en geseponeerd zijn.

Opmerkelijk is nog dat hij schrijft dat zijn theatershow uitgezonden zal worden op de VRT. Bij de VRT ontkennen ze dat dit al beklonken is. “We wachten af hoe de zaak evolueert”, zegt de VRT-woordvoerder. Van den Hoof schrijft ook nog dat het gesprek over zijn vervanging bij Switch “een confronterend moment was”. Niet omdat hij zich moest verantwoorden over de klachten bij de preventiedienst. “Dat was niet het gespreksonderwerp bij de VRT over de switch bij Switch.” Wel omdat hij tijdens die meeting besefte “dat de tijd snel gaat en roem vergankelijk is”.

Bij de openbare omroep erkennen ze dat het in het gesprek met directeur Ricus Jansegers over de vernieuwing bij Switch niet ging over de klachten van meerdere vrouwen bij de preventiedienst. Van den Hoof werd bij de openbare omroep eerder al aangesproken over die meldingen.

Deze zomer zal Van den Hoof geen optredens geven. Hij sluit de brief af met: “Ik focus op de mooie projecten die nog komen en op mijn relatie die me nu rust biedt.”