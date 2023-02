Actrice Raquel Welch (82), bekend geworden in haar hertenbikini, na kort ziekbed overleden

De exacte doodsoorzaak van Welch is onbekend. Volgens haar manager overleed ze na kort ziek te zijn geweest.

Welch werd in 1940 geboren als Jo Raquel Tejada, de dochter van een Boliviaanse vader en een Amerikaanse moeder van Engelse komaf. De achternaam waaronder ze bekend werd, nam ze aan toen ze trouwde met haar eerste echtgenoot James Welch. Ze zou nog drie keer in het huwelijk treden.

Haar Latijnse achtergrond moest ze in het begin van haar loopbaan verbergen. ‘Je kon gewoon niet te anders zijn. Voor mijn doorbraakrol in One Million Years B.C. werden mijn haren blond geverfd’, vertelde ze ooit aan The New York Times. Pas op latere leeftijd omarmde ze haar afkomst en speelde ze ook latino personages.

De rol in One Million Years B.C. was Welch’ meest iconische. Niet zozeer vanwege het personage, ze had maar enkele zinnen tekst, maar vooral vanwege haar verschijning. Een promotieposter waarop Welch stond afgebeeld in haar beroemde bikini van hertenhuid werd een bestseller.

Raquel Welch in 'One Million Years B.C.' Beeld REPORTERS / Capital

Het vestigde de status van Welch als pin-upgirl en sekssymbool, op vergelijkbare hoogte met Ursula Andress, die vier jaar eerder in een beroemde scène in de eerste James Bond-film Doctor No in bikini uit de zee kwam lopen. Andress werd eerst gevraagd voor de rol die Welch beroemd zou maken, maar sloeg het aanbod af.

De poster komt ook voor in een scène in de film The Shawshank Redemption. Hoofdpersoon Andy Dufresne gebruikt de poster om een gat dat hij in de muur maakt te verbergen waardoor hij uit de gevangenis ontsnapt.

‘Voorbij het decolleté’

The New York Times omschrijft Welch als het ‘eerste grote Amerikaanse sekssymbool van de jaren zestig’, en als zodanig de opvolger van Marilyn Monroe. Op een lijst van Playboy van meest sexy vrouwen van de twintigste eeuw eindigde Welch op plek drie achter Monroe en Jayne Mansfield.

Andere bekende rollen van Welch waren in Fantastic Voyage (1964), Bedazzled (1967), The Three Musketeers (1973) en een jaar later in het vervolg The Four Musketeers. Voor The Three Musketeers ontving Welch een Golden Globe.

Toch was het met name haar uiterlijk waar ze bekendheid mee verkreeg en behield, iets dat Welch zowel gebruikte als afstand van probeerde te nemen. Haar biografie in 2010 noemde ze Raquel: Beyond the Cleavage - voorbij het decolleté. Daarin zei ze dat ze tijdens haar loopbaan vooral was getypecast: ‘Al het andere werd overschaduwd door dit bigger-than-life sekssymbool.’