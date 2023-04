Actrice Millie Bobby Brown (19) bevestigt verloving met vriend Jake Bongiovi (20)

“Ik hou nu al drie zomers van je, mijn liefste, ik wil ze allemaal”, schrijft de actrice bij een foto waarop de twee elkaar stevig vasthouden en een grote diamanten ring om haar vinger te zien is. Ook Bongiovi deelt een foto van het moment. “Voor altijd”, schrijft hij erbij.

Brown en de 20-jarige Bongiovi, één van de vier kinderen van zanger Jon Bon Jovi, werden in juni 2021 voor het eerst hand in hand op straat in New York gezien. Velen kennen Brown van haar rol als Eleven in de serie Stranger Things. Ook speelde ze eerder in de Enola Holmes-filmreeks - te zien op Netflix. De twintigjarige Bongiovi werkt als acteur en producer.