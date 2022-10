▶ Actievoerders gooien tomatensoep over schilderij Vincent van Gogh

Het is de tweede keer in korte tijd dat activisten het gemunt hebben op een schilderij van Van Gogh. De waarde van het schilderij uit 1888 wordt geschat op 72,5 miljoen pond (bijna 84 miljoen euro).

Op een filmpje op Twitter is te zien dat de actie is uitgevoerd door leden van Just Stop Oil. Deze actiegroep eist dat de Britse regering stopt met alle olie- en gasboringen. “Wat is meer waard, kunst of het leven”, riepen de jonge vrouwen na hun actie. “Maak je je meer zorgen over de bescherming van een schilderij of de bescherming van onze planeet en mensen?” De actievoerders hebben zichzelf vervolgens aan de muur vastgelijmd.

In juli van dit jaar lijmden twee klimaatactivisten zich vast aan het schilderij Bloeiende perzikboom van Van Gogh in de Courtauld Gallery in Londen. “Als kind was ik dol op dit schilderij”, verklaarde een van de activisten destijds op de website van Just Stop Oil. “Ik hou er nog steeds van, maar ik hou meer van mijn vrienden en familie, en van de natuur. Ik hecht meer waarde aan het toekomstige voortbestaan van mijn generatie dan aan mijn publieke reputatie.”