Nieuws Delhaize

▶ Actie aan distributiecentrum Delhaize in Zellik beëindigd na ‘hardhandige’ tussenkomst politie

De actiebij het distributiecentrum Delhaize in Zellik werd beëindigd na 'hardhandige' tussenkomst politie. Beeld RV

De actie aan het distributiecentrum van Delhaize in Zellik is omstreeks vijf uur vanochtend beëindigd. Dat bevestigt een vakbondsbron. De directie had de politie opgeroepen, die in de loop van de nacht tussenbeide kwam. Volgens de vakbonden gebeurde dat op ‘hardhandige manier’.