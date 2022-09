Acteur Tom Hardy verrast andere deelnemers door jiujitsu-kampioenschap te winnen

Bekijk hier de beelden van Tom Hardy tijdens zijn vechtpartijen:

Als acteur in Mad Max: Fury Road en The Dark Knight Rises is Tom Hardy, ondertussen 45, wel wat actie gewoon. Maar ook in het echte leven legt hij zich toe op vechtsport. Dit weekend nam hij deel aan een open kampioenschap in de Britse stad Milton Keynes. Uiteindelijk won hij het evenement.

Een van zijn tegenstanders, veteraan Danny Appleby, reageerde in lokale media stomverbaasd op Hardy’s deelname: “Hij is waarschijnlijk de sterkste tegenstander die ik ooit heb gehad”, daaraan toevoegend dat de acteur zich “echt als een aardige vent” gedroeg.

In augustus won Hardy al eens eerder een kampioenschap dat geld inzamelde voor militairen, veteranen en hulpverleners. Zelf zet hij zich ook in voor liefdadigheidsinstelling REORG, die hij op Instagram prijst voor “het geweldige werk dat zij doen om hun geestelijke gezondheid en het welzijn te ondersteunen door middel van de therapeutische voordelen van jiujitsu en fitnesstraining.”