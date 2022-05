Acteur Ray Liotta (67), bekend van ‘Goodfellas’, overleden

Liotta was net bezig met de opnames van de nieuwe film Dangerous Waters in de Dominicaanse Republiek. Volgens de nieuwswebsite TMZ heeft de politie een misdrijf uitgesloten. Liotta laat één dochter na, Karsen, en was sinds vorig jaar verloofd met Jacy Nittolo.

Liotta speelde mee in een waslijst aan films, met vooral grote successen voor en rond de eeuwwisseling, zoals Something Wild (1986), Cop Land (1997) en Hannibal (2001). De film die hem wereldberoemd maakte was echter Goodfellas uit 1990, de gangsterfilm van regisseur Martin Scorsese. Later sloeg Liotta een rol af in The Sopranos. “Ik wilde niet nog een maffiading doen”, zei hij eerder tegen The Guardian.

Na een periode van vooral B-films, onopvallende series en stemmetjes in Family Guy of SpongeBob SquarePants beleefde Liotta de afgelopen jaren een kleine renaissance. De acteur liet zich onder meer opmerken met een bijrol in de gelauwerde indiefilm Marriage Story, en speelde vorig jaar in de Sopranos-prequel The Many Saints of Newark.

Uit de filmwereld komen heel wat lofbetuigingen, onder meer van zijn Goodfellas-collega Lorraine Bracco: “Mensen vragen me altijd wat het beste was aan het maken van die film”, schrijft ze op Twitter. “Mijn reactie is altijd dezelfde geweest: Ray Liotta.”