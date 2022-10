Acteur Noureddine Farihi, Mo uit ‘Thuis’, overleden op 65-jarige leeftijd

Farihi overleed afgelopen nacht in zijn slaap aan de gevolgen van kanker. Zijn familie heeft het over een “oneerlijke en korte strijd”, luidt het in de mededeling.

Het was acteur Saïd Boumazoughe die het nieuws van het overlijden bekendmaakte. Op zijn Instagrampagina postte de acteur, die met Farihi te zien was in Patser, een foto. “Ik ga je missen mijn held, pioneer”, schreef Boumazoughe erbij. “Moge God jou de mooiste plaats in paradise schenken.” Het nieuws is ook bevestigd door VRT.

Noureddine Farihi. Beeld Instagram @said.boumazoughe

Bij het grote publiek is Farihi vooral bekend voor zijn rol als Mo Fawzi in de televisiesoap Thuis. Hij vertolkte het personage vijftien jaar lang, van 1996 tot 2011. Sindsdien bleef het lange tijd stil rond de acteur.

Noureddine Farihi als ‘Mo’ in ‘Thuis’. Beeld RV

Later was hij onder andere nog te zien in de film Patser (2018), van regisseurs Adil El Arbi en Bilall Fallah, en de tv-reeksen Chaussée d’Amour (2016) en Pandore (2022). De laatste jaren was hij vooral actief in internationale producties, zoals Cellule de Crise (2020), en Braqueurs (2021). Afgelopen voorjaar stond hij nog op de set van de Amerikaanse film Last Voyage of the Demeter.

Farihi laat een partner en twee kinderen achter. In de Antwerpse moskee El Fath En Nassr vindt vandaag om 16 uur een gebedsmoment plaats.