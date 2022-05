Acteur Kevin Spacey aangeklaagd voor aanranding van drie mannen in het Verenigd Koninkrijk

De 62-jarige Oscar-winnaar wordt aangeklaagd na nieuw onderzoek door de Britse politie naar een reeks klachten tussen 2005 en 2013. Het gaat in totaal om vier gevallen van seksueel misbruik bij drie verschillende mannen.

“De CPS heeft toestemming gegeven voor een strafrechtelijke procedure tegen Kevin Spacey, 62, voor vier aanklachten van aanranding tegen drie mannen”, zei Rosemary Ainslie, hoofd van de speciale misdaadafdeling van de Crown Prosecution Service (CPS), in een verklaring. “Hij is ook aangeklaagd voor het aanzetten tot penetrerende seksuele handelingen zonder toestemming. De aanklacht volgt op een herziening van het bewijsmateriaal dat de Metropolitan Police in haar onderzoek heeft verzameld.”

De vier misdrijven zouden hebben plaatsgevonden in Londen en Gloucestershire tussen maart 2005 en april 2013.

Nieuwe rol

Midden mei raakte nog bekend dat de acteur een rol te pakken had in de historische dramafilm 1242 - Gateway to the West, over de Mongoolse leider Batu Khan. Het was het eerste grote project voor de acteur sinds hij bijna vijf jaar geleden werd ontslagen bij House of Cards wegens beschuldigingen van seksueel wangedrag.

Mede-acteur Anthony Rapp kwam in 2017 met het verhaal naar buiten dat toen hij veertien was, een volwassen Spacey hem had betast. Meer beschuldigingen volgden waarop de acteur werd ontslagen bij House of Cards.