Acteur Gérard Depardieu opnieuw beschuldigd van seksueel misbruik

In het artikel in kwestie getuigen in totaal dertien vrouwen over seksueel grensoverschrijdend gedrag van de Franse filmster. De feiten zouden hebben plaatsgevonden op elf filmsets tussen 2004 en 2022. Opvallend, omdat hij in 2018 voor het eerst met deze klachten over grensoverschrijdend gedrag in de media kwam. Volgens de nieuwe beschuldigingen heeft dit aangehouden in de jaren daarna.

Het gaat onder meer over gebeurtenissen tijdens de opnames van Disco (2008) en Turf (2013), waarin Depardieu figurantes bij de borsten zou hebben gegrepen. Fabien Onteniente, de regisseur van die twee films, bevestigt dat hij Depardieu op de set heeft uitgekafferd na klachten van twee verschillende figurantes. Bij monde van zijn advocaat “ontkent meneer Depardieu formeel het geheel van beschuldigingen die onder het strafrecht zouden vallen”.

Eerste aanklacht

De 74-jarige acteur uit de Asterix-films werd in 2018 voor het eerst beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag en verkrachting. In 2018 diende de jonge actrice Charlotte Arnould, toen anoniem, een klacht in tegen Depardieu omdat hij haar twee keer, in zijn woonst in Parijs, zou hebben verkracht. De klacht werd aanvankelijk geseponeerd, maar werd in 2020 opnieuw ingediend.

Eind 2020 werd de klacht opnieuw onderzocht en concludeerde het Franse gerecht dat er “ernstige aanwijzigingen” waren dat de feiten waarvan Depardieu werd beschuldigd hadden plaatsgevonden. In 2021 werd de identiteit van Arnould bekend. “Ik kan niet langer zwijgen”, schreef de Franse actrice toen. “Hij wordt al een jaar aangeklaagd. Hij werkt, terwijl ik bezig ben met overleven. Zwijgen is mezelf levend begraven”, besloot ze. In maart vorig jaar werd de acteur officieel in verdenking gesteld door het hof van beroep in Parijs.

Drie van de vrouwen die getuigen in het Médiapart-artikel bevestigen dat ze ook hebben getuigd voor de rechtbank, maar geen klacht hebben ingediend.

Depardieu is een van de rijkste inwoners van Frankrijk en geniet internationale faam sinds hij in 1991 een Oscar won voor Beste Acteur voor zijn rol in Cyrano de Bergerac. Hij heeft niet alleen de Franse nationaliteit. In 2013 werd hij door Vladimir Poetin erkend als Russisch staatsburger, toen hij de rijkentaks van president François Hollande (75 procent voor de hoogste inkomens) wilde ontwijken. Zijn oorspronkelijk plan was om naar België te komen. In 2021 kocht Depardieu alsnog een huis in Néchin, een dorp in de provincie Henegouwen dat op de grens met Frankrijk ligt.