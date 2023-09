Acteur Danny Masterson van ‘That ‘70s Show’ krijgt minstens 30 jaar cel voor verkrachting

Masterson werd in juni al schuldig bevonden voor de verkrachting van twee vrouwen. De 47-jarige acteur heeft hen tussen 2001 en 2003 gedrogeerd en daarna ook verkracht in zijn huis in Los Angeles. Over een derde aanklacht kon de jury het niet eens worden. Na een week van deliberaties valt vandaag het doek over het proces. De acteur krijgt de maximumstraf: een gevangenisstraf van dertig jaar tot levenslang.

“De vrouwen zagen plots niet meer goed, waren hun kracht kwijt, hadden geen controle meer over hun lichaam en ze hadden zowel vaginale als anale pijn. En dat allemaal nadat de beschuldigde hen een alcoholisch drankje gegeven had”, klinkt het bij Reinhold Mueller, een van de aanklagers in het proces. Mueller verdedigde de drie vrouwen die Masterson beschuldigen van drogering en verkrachting.

Eén van de slachtoffers getuigde woensdag tegen de acteur: “Je bent zielig, gestoord en compleet gewelddadig. De wereld is beter af met jou in de gevangenis”, klonk het onder meer.

Vorig jaar werd de zaak nog nietig verklaard omdat de juryleden het niet eens konden worden, waarna aanklagers een nieuwe zaak startten. Masterson ontkent alle aantijgingen. Alle seksuele handelingen gebeurden volgens hem met instemming.