Zoon van LeBron James krijgt hartaanval tijdens training: toestand intussen stabiel

“Tijdens een training gisteren kreeg Bronny James een hartaanval”, klinkt het in een mededeling. “Bronny kreeg de eerste hulp van de medische staf, daarna werd hij overgebracht naar het ziekenhuis. LeBron en Savannah (de moeder van Bronny, ODBS) bedanken de staf van zijn ploeg USC van harte voor het ongelooflijke werk en toewijding”, laat de familie James weten.

Bronny komt volgend seizoen uit voor de University of Southern California Trojans, kortweg de USC Trojans, in Los Angeles. Dat is een team in de hoogste afdeling van het collegebasketbal. In januari pakte Bronny het voorbije seizoen als speler van de Sierra Canyon Trailblazers nog uit met een prachtige dunk.

Toen LeBron James zich vorig seizoen tot beste schutter ooit van de NBA kroonde, kreeg hij daar een speciale trofee voor die overhandigd werd door zijn zonen Bryce en Bronny (l). Beeld Mark Terrill/Invision/AP

Bronny geldt als een groot aanstormend baskettalent. Volgens kenners zou hij binnenkort de opstap naar de NBA kunnen maken. Zijn vader liet in het verleden al verstaan dat het een droom zou zijn om samen in de competitie aan te treden.

“Ik moet en zal samen op het veld staan met mijn jongen”, aldus LeBron. “Ofwel in hetzelfde tenue, ofwel als tegenstanders. Elkaar als rivalen op de huid zitten in een match wordt lastig. Hij is een point guard, ik speel de laatste tijd als center of waar het team me nodig heeft. Alleszins is het zijn ambitie om in de NBA te spelen. Hij moet er werk van maken. Ik ben er al, en wacht op hem.”

LeBron eind 2021 met zoon Bronny toen die voor de Sierra Canyon Trailblazers speelde. Beeld AFP

Volgens de huidige cao-regels komt Bronny pas in 2024 in aanmerking voor de zogenaamde draft, waar de NBA-teams een keuze kunnen maken uit de grootste talenten.

LeBron James heeft drie kinderen: Bronny, Bryce en Zhuri.