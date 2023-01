Achttienjarige maakt noodlanding met vliegtuig op Route 66: ‘Het gevolg van een goddelijke tussenkomst’

Bij de start van het nieuwe jaar wilde Brock Peters (18) uit Californië graag bewijzen dat hij zijn vliegbrevet vier maanden eerder niet voor niks gekregen had. Hij nodigde zijn grootmoeder en twee neven uit voor een vlucht in een gehuurd sportvliegtuig. Het plan was daarbij om zo’n honderd kilometer van zijn ouderlijk huis te ontbijten en vervolgens weer over te gaan naar de orde van de dag.

Helaas zag de trip er in werkelijkheid enigszins anders uit. Toen Peters en zijn familie op zo’n anderhalve kilometer boven de grond vlogen, hoorden ze plots een knal. De motor van het vliegtuig had het begeven en de pogingen van de jongeman om er iets aan te doen, draaiden op niets uit. Grote vliegtuigen hebben dan wel meerdere motoren, maar dat geluk had Peters niet. Een crash leek gegarandeerd te zijn.

Terwijl de Amerikaanse jongeman zijn familieleden hoorde snikken, probeerde hij zelf het hoofd koel te houden. Tijdens zijn opleiding leerde hij noodlandingen maken, al verwachtte hij niet dat hij die kennis zo snel weer zou moeten bovenhalen. De ruwe ondergrond was bovendien bedekt met allerlei stenen en planten. Peters wist daardoor dat een landing in de ongerepte natuur een garantie was op ernstige fysieke verwondingen en op de totale vernietiging van het vliegtuig. Daarom besloot hij om het vliegtuig in de richting van de Route 66 te sturen. De historische autoweg is 3.940 kilometer lang en loopt door acht verschillende staten. Een ideale landingsbaan dus, ware het niet dat de weg ook heel wat toeristen trekt.

Na een kort telefoontje met zijn moeder besloot Peters om alsnog op de Route 66 te landen. Hij wist daarbij de kalmte te bewaren en had het geluk dat een automobilist op het laatste nippertje kon uitwijken. Even later konden zijn familieleden opgelucht uit het verder ongehavende vliegtuig stappen, al hadden ze wel vragen over hoe de piloot erin slaagde om Top Gun-gewijs alle elektriciteitsdraden die boven de weg hingen te ontwijken.

Zelf blikt Peters relatief nuchter terug op zijn spectaculaire landing. Hij maakt zich klaar om als mormoon op missie te vertrekken en schrijft zijn succes toe aan God. “Ik wist dat ik het vliegtuig goed zou laten landen”, vertelde hij aan CBS News. “Maar dat ik niets raakte, is het gevolg van een goddelijke tussenkomst.” De jonge piloot neemt zich voor om het enkele dagen rustig aan te doen, maar wil volgende week alweer in de cockpit zitten.

Op een dag hoopt hij voor een professionele luchtvaartmaatschappij te vliegen. Met een soortgelijke portie geluk aan zijn kant mag dat niet onmogelijk zijn.