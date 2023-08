Achtergronddansers klagen zangeres Lizzo aan wegens wangedrag

Zij stellen dat de zangeres een van hen dwong om een naakte performer in de nachtclub Bananenbar in Amsterdam aan te raken. Ook zou Lizzo de dansers hebben onderworpen aan een “ondraaglijke” auditie nadat ze een van hen onterecht had beschuldigd van drinken tijdens het werk.

Ook stellen zij in de aanklacht die er nu ligt dat Lizzo opmerkingen zou hebben gemaakt over een van de vrouwelijke dansers die zwaarder zou zijn geworden. Uiteindelijk werd deze danser ontslagen. Lizzo staat bekend om het feit dat zij zich hard maakt voor ‘body positivity’.

In de aanklacht wordt ook Shirlene Quigley, de captain van het dansteam van de zangeres ervan beschuldigd dat die gelovige dansers zou hebben willen bekeren. Ook zou de captain hatelijke opmerkingen hebben gemaakt over dansers die seks voor het huwelijk hadden gehad.

De aanklachten zijn ingediend bij de rechtbank van Los Angeles. Lizzo, Quigley en hun managers hebben nog niet op de aantijgingen gereageerd.

‘Niets vreemds gebeurd’

Het personeel van de Bananenbar herinnert zich het bezoek van Lizzo en haar crew eind februari als “een bijzonder gezellige avond waarop niets vreemds is gebeurd”. “Er viel geen onvertogen woord”, zegt directeur Cor van Dijk. “En er was geen moment waarop onze personeelsleden het gevoel hadden dat een van de gasten zich ongemakkelijk voelde.”

Van Dijk legt uit dat de erotische dansers en personeelsleden getraind zijn op dat soort signalen. “Iedereen weet precies wat er moet gebeuren als een onaangename situatie dreigt of als iemand zich ongemakkelijk lijkt te voelen”, legt hij uit. “En daar was op die avond geen moment sprake van. Het was juist een bijzonder ongedwongen sfeer.”

Het bezoek vond plaats na het optreden van Lizzo in de Ziggo Dome in Amsterdam op 23 februari 2023.