Acht mensen opgepakt die mogelijk aanslag wilden plegen in ons land: dit is wat we nu weten

Dit weten we nu

• Er vonden gisteravond in totaal acht huiszoekingen plaats. Voornamelijk in Antwerpen (Merksem, Borgerhout, Deurne) en de omgeving van Brussel (Zaventem, Sint-Jans-Molenbeek en Schaarbeek). Er was ook een huiszoeking in Eupen. Over de resultaten van deze huiszoekingen wordt niet gecommuniceerd, al bevestigt het parket dat er zaken werden meegenomen. Woordvoerdzer Eric Van der Sypt. “We gaan niet in detail treden. We gaan dat eerst bekijken en analyseren.”

• Acht personen werden opgepakt. Het gaat in elk van de gevallen om jonge, maar wel meerderjarige personen. Later beslist de onderzoeksrechter of ze worden aangehouden. Volgens het federaal parket moeten we de verdachten situeren in het radicaal islamistische milieu: “Het gaat om jongvolwassenen die op korte tijd geradicaliseerd zijn.”

• Het gaat om twee verschillende dossiers, een in Antwerpen en een in Brussel. “Dit waren twee verschillende onderzoeken die los stonden van elkaar, maar in de loop ervan werd duidelijk dat verschillende protagonisten contact hadden met elkaar”, verduidelijkt Van Der Sypt. “Daarom zijn we gelijktijdig in beide onderzoeken tussengekomen.” Het verdere onderzoek zal moeten uitwijzen in hoeverre beide groepen met mekaar verweven waren.

• Minstens vijf van de opgepakte personen worden ervan verdacht voorbereidingen te hebben genomen om op korte termijn terroristische aanslagen te plegen in België. Volgens VRT NWS zouden ze dat met vuurwapens willen doen.Het doelwit was nog niet bepaald, zo deelt het federaal parket mee. “In beide dossiers hadden de protagonisten plannen om aanslagen te plegen. Er waren voorbereidende handelingen”, zegt Eric Van der Sypt, de woordvoerder van het federaal parket. “Wij nemen het in ieder geval in beide dossiers zeer ernstig.”

• OCAD, het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, zegt dat er geen impact is op het dreigingsniveau in ons land op basis van de huidige informatie.