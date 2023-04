Acht leerkrachten van Hasseltse sportschool geschorst voor racistische en homofobe uitlatingen na klachten collega’s

Door de preventieve schorsing staat meteen 10 procent van het lerarenkorps op non-actief. Enkele collega’s die zich stoorden aan de ongepaste communicatie in de besloten Whatsapp-groep, lichtten de directie in. Die schorste aan het begin van de paasvakantie zeven leerkrachten. Inmiddels werd ook een achtste leerkracht op non-actief geplaatst. De scholengroep begon vervolgens met een onderzoek naar het ongepaste gedrag van de leerkrachten. De communicatie zou volgens ingewijden kaderen in de privésfeer of in de sfeer van foute grappen.

Ontoelaatbaar voor leerkrachten

“Het is geen pedagogisch gepast gedrag”, zo zei algemeen directeur Carlo Gysens tegen TV Limburg. “We proberen het pedagogische project van het GO! (gemeenschapsonderwijs, red.) naar voren te brengen en dat is duidelijk overschreden en daarom zijn we overgegaan tot die actie. Het gaat niet alleen over racisme. Het gaat over gedrag dat ontoelaatbaar is voor leerkrachten.”

Naar alle verwachting komt er een onderzoekscel vanuit het gemeenschapsonderwijs. De betrokken leerkrachten moeten binnenkort verschijnen voor de raad van bestuur en die heeft dan de mogelijkheid om de schorsing te bevestigen of te annuleren. Bij een bevestiging zal de onderzoekscel de kwestie onderzoeken en een verslag maken. Daarna moet de raad van bestuur een sanctie uitspreken.