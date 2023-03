Acht doden en meerdere gewonden in Duitsland na schietpartij in centrum Jehova’s Getuigen: dit weten we nu al

Wat is er gebeurd?

In de Duitse stad Hamburg, in de noordelijke wijk Alsterdorf, vond donderdagavond een schietpartij plaats in een kerk, waar een bijeenkomst plaatsvond van Jehova’s Getuigen. Rond 21.15 uur kreeg de politie daarover een melding. Een speciale eenheid van de oproerpolitie was toevallig in de buurt en toen agenten het gebouw binnengingen, troffen ze verschillende doden en gewonden aan. Vervolgens hoorden ze een schot, waarna de agenten op de bovenverdieping het lichaam van de mogelijke dader vonden, zo meldt een politiewoordvoerder.

De 23-jarige studente Lara Bauch, die in de buurt woont, vertelt hoe ze er meerdere schoten hoorde: “Vier keer en elke keer werden er meerdere schoten gelost met tussenpozen van ongeveer 20 seconden tot een minuut. Ik keek verder uit het raam en zag een persoon als een bezetene rennen van de begane grond naar de eerste verdieping.”

In de loop van de nacht zijn in het kader van het onderzoek eenheden van de explosievenopruimingsdienst het gebouw binnengegaan. Volgens de Duitse politie gaat dat om een routineprocedure.

Hoeveel slachtoffers zijn er?

Bij de schietpartij zijn acht mensen om het leven gekomen, zo bevestigt de Duitse politie vrijdagochtend. Onder hen ook de vermoedelijke dader. Meerdere mensen zijn ook gewond geraakt, maar daarover zijn nog geen exacte aantallen gecommuniceerd. Lat vandaag geeft de politie meer informatie op een persconferentie over van de schietpartij.

De kerkdienst vond plaats in een bedrijfsgebouw van drie verdiepingen. Volgens een buurtbewoonster werd die altijd goed bezocht door een gemengd publiek van gezinnen, ouderen en jongeren. Het evenement van donderdagavond was ook publiek toegankelijk, zo zegt de website van de Jehova’s Getuigen.

Wat weten we over de dader(s)?

Vermoedelijk was er slechts één dader, die zich onder de doden in het gebouw bevindt, meldt een woordvoerder van de politie. Eerder was nog sprake van een voortvluchtige schutter, maar dat bericht is weer ingetrokken.

De politie beschouwt de schietpartij als een geïsoleerde daad. Over de motieven van de schutter bestaat nog geen duidelijkheid. De politie vraagt om niet over het motief van de dader te speculeren.

Na de schietpartij kregen omwonenden de waarschuwing binnen te blijven, maar deze waarschuwing werd kort na middernacht opgeheven, aangezien de politie toen niet meer van een voortvluchtige dader uitging. Er is geen gevaar meer voor de omwonenden.

Hoe wordt er gereageerd?

De burgemeester van Hamburg, Peter Tschentscher, spreekt op Twitter zijn ontzetting uit over de schietpartij. “De berichten zijn schokkend”, schrijft hij. “Mijn diepste medeleven gaat uit naar de families van de slachtoffers. De hulpdiensten werken keihard om de daders op te sporen en de achtergrond op te helderen.”

Die Meldungen aus Alsterdorf / Groß Borstel sind erschütternd. Den Angehörigen der Opfer gilt mein tiefes Mitgefühl. Die Einsatzkräfte arbeiten mit Hochdruck an der Verfolgung des / der Täter & der Aufklärung der Hintergründe. Bitte beachten Sie die Hinweise der @PolizeiHamburg. https://t.co/38UcdguLzH — Peter Tschentscher (@TschenPe) 9 maart 2023

Duits bondskanselier Olaf Scholz, tussen 2011 en 2018 nog burgemeester van Hamburg, heeft het op Twitter over “verschrikkelijk nieuws uit Hamburg”. Meerdere leden van de Jehova’s Getuigen zijn het slachtoffer geworden “van een brute daad van geweld”. “Mijn gedachten zijn bij hen en hun dierbaren. En bij de veiligheidstroepen die een moeilijke operatie hebben uitgevoerd.”

Schlimme Nachrichten aus #Hamburg. Mehrere Mitglieder einer Jehova-Gemeinde sind gestern Abend einer brutalen Gewalttat zum Opfer gefallen. Meine Gedanken sind bei ihnen und ihren Angehörigen. Und bei den Sicherheitskräften, die einen schweren Einsatz hinter sich haben. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) 10 maart 2023

De Duitse tak van de Jehova’s Getuigen zegt in een verklaring “diep bedroefd” te zijn over de aanval op de leden. Ze spreken van een “verschrikkelijke aanval” na een religieuze dienst in Hamburg. De Jehova’s Getuigen zijn een gesloten christelijke groep met een eigen interpretatie van de Bijbel. Aanhangers geloven dat het einde der tijden nabij is en dat zij zijn aangewezen om gered te worden. Wereldwijd zijn er zo’n 8 miljoen Jehova’s getuigen, in Duitsland zijn het er ongeveer 200.000.

