AC Milan ook in de Champions League te sterk voor Napoli

Hoewel koploper Napoli in de Serie A een straatlengte voorsprong heeft, is de nederlaag van woensdag alweer de tweede domper tegen Milan in korte tijd. Aan de hand van Brahim Díaz en Rafael Leão won de nummer 4 van Italië tien dagen geleden het competitieduel in het Stadio Diego Armando Maradona met 4-0.

Napoli was er woensdag op gebrand om wat recht te zetten. Ondanks de afwezigheid van geblesseerde topscorer Victor Osimhen, waren de bezoekers in de openingsfase meteen dicht bij de 1-0. Binnen de minuut zag Khvicha Kvaratskhelia een inzet van de lijn gehaald worden, waarna schoten van André-Frank Zambo Anguissa en Piotr Zielinski onschadelijk werden gemaakt door Milan-keeper Mike Maignan.

Waar Napoli oppermachtig was gedurende het eerste kwart van de wedstrijd, nam Milan de regie in de laatste twintig minuten voor rust over. Leão miste na een lange rush nog net het doel, maar vijf minuten voor rust was het wel raak. Na goed werk van Díaz en Leão schoot Bennacer de 1-0 binnen. Een harde kopbal van Simon Kjaer kwam even later via de onderkant van de lat terug.

Een harde kopbal van Simon Kjaer kwam via de onderkant van de lat terug. Beeld Photo News

Napoli zette na rust opnieuw aan, maar afgezien van een kopbal van Eljif Elmas op de lat hoefde Maignan zich lange tijd weinig zorgen te maken. Een kwartier voor tijd moesten de bezoekers bovendien met tien man verder na een tweede gele kaart voor Anguissa. Toch kwam Napoli in de laatste minuten via Giovanni Di Lorenzo en Mathías Olivera nog heel dicht bij de gelijkmaker.

De terugwedstrijd in Napoli staat komende dinsdag op het programma.

Ook Rode Duivel Alexis Saelemaekers kreeg een gele kaart. Beeld AFP