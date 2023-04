ABVV wil een wet-Delhaize: ‘Onaanvaardbaar dat werknemers herstructureren zonder sociaal overleg’

Al weken aan een stuk voeren de vakbonden gemeenschappelijk actie tegen de bekendmaking van supermarktketen Delhaize om de 128 winkels in eigen beheer te verzelfstandigen. Hun grootste bezorgdheid is daarbij dat het bestaande personeel door de overdracht naar een zelfstandige uitbater zijn loons- en arbeidsvoorwaarden zou verliezen.

Met de internationale dag van de arbeid op 1 mei in het vooruitzicht lanceert de socialistische vakbond dan ook het idee om een ‘wet-Delhaize' in te voeren. Als een groot bedrijf beslist te verzelfstandigen, zou die daardoor ook de regels rond collectief ontslag moeten respecteren, zoals vastgelegd in de wet-Renault. Momenteel vallen de werkgevers bij zo’n franchisering onder andere wetgeving, die sociaal overleg niet verplicht.

“Het is onaanvaardbaar dat werkgevers vandaag herstructureringen doorvoeren zonder echt sociaal overleg”, zegt Ulens. “Door zich te beperken tot de wettelijke termen, gaan ze compleet voorbij aan de sociale geest van de wet-Renault. Ja, er wordt een overgangsperiode voorzien waarin dezelfde voorwaarden gelden. Maar nadien verliezen 9.000 mensen de facto hun job bij hun huidige werknemer.”

De wet-Renault werd in het leven geroepen nadat 3.098 werknemers van de gelijknamige autofabrikant hun baan verloren na de sluiting van de fabriek in Vilvoorde. De politiek besloot daarop dat werkgevers die willen overgaan tot collectief ontslag, de personeelsvertegenwoordigers daar schriftelijk van op de hoogte moeten brengen. Zo krijgen zij de kans om vragen te stellen en tegenvoorstellen te doen. De werkgever is niet verplicht een sociaal plan op te stellen, maar moet de bezorgdheden van de vakbonden wel onderzoeken.

Door ook werknemers van onderaannemers, in het geval van Delhaize dus de nieuwe zelfstandige winkels, onder de wet te laten vallen, wil het ABVV “zorgen dat mensen die expertise hebben in sociaal overleg, betrokken blijven”. Daarnaast wil de vakbond de wet-Renault nog verder uitbreiden, door onder meer een sociaal plan wel te verplichten. Momenteel vallen bedrijven met minder dan twintig werknemers er bovendien nog buiten. Die drempel wil de vakbond verlagen naar vijf.

Woensdag dienden de Vlaamse en Franstalige socialisten nog een ander wetsvoorstel in om hoofdmultinationals verantwoordelijk te houden voor hun personeel bij franchisering. Als een zelfstandige uitbater personeel wil ontslaan, blijft Delhaize dan verantwoordelijk voor een deel van de opzeg. Maar dat voorstel stoot nu al op verzet van de werkgevers en liberale partijen, zegt Vooruit-Kamerlid en medeondertekenaar Anja Vanrobaeys. “We moeten de achterpoortjes in de wet sluiten om de rechten van gewone werkende mensen te beschermen. Of we het nu via deze techniek doen of die dat de vakbond voorstelt, dat is voor mij minder belangrijk.”