Abrupt einde rechtszaak: Fox News en Dominion schikken over berichtgeving presidentsverkiezingen

In de ochtend was er onverklaard uitstel. ’s Middags onrust in de rechtszaal. Advocaten, rechter en jury die schitterden door afwezigheid, terwijl de wereldpers al klaarstond om verslag te doen van wat een historisch proces beloofde te worden. En toen, uren nadat de eerste zitting had moeten beginnen, was de zaak opeens voorbij. “De partijen zijn eruit gekomen”, meldde rechter Eric Davis.

Fox News heeft beloofd het ontzaglijke bedrag van 787,5 miljoen dollar uit te betalen aan Dominion Voting Systems, fabrikant van stemmachines. Het is een van de hoogste schikkingen ooit in een Amerikaanse smaadzaak. De eis was 1,6 miljard dollar. Verdere voorwaarden van de schikking zijn niet publiekelijk bekendgemaakt.

Op Fox News, de grootste Amerikaanse nieuwszender, werd na de presidentsverkiezingen van 2020 de complottheorie uitgezonden dat met stemmachines van Dominion was gefraudeerd. Daarop spande Dominion een smaadzaak aan. Dergelijke zaken tegen Amerikaanse nieuwszenders zijn uitzonderlijk en zelden kansrijk. Toch achtten kenners het risico op verlies voor Fox News behoorlijk.

Eind maart concludeerde rechter Davis al dat Fox News ‘niet deed aan eerlijke, onafhankelijke verslaggeving’ en dat ‘geen van de uitspraken over Dominion met betrekking tot de verkiezingen van 2020 waar zijn’. Het was aan jury om te besluiten in hoeverre dat ook strafbaar is. Die kon dinsdag, enkele uren na installatie, alweer worden ontbonden.

Geen eerlijke verslaggeving

Met de schikking heeft Fox News een pijnlijk, openbaar proces weten af te wenden dat weken had kunnen voortslepen. Hun presentatoren, redacteuren en leidinggevenden zouden als getuigen zijn gedwongen om publiekelijk een ongemakkelijke vraag te beantwoorden: waarom verspreidden zij willens en wetens onwaarheden over stemfraude?

Dat laatste lijkt Fox News in elk geval gedeeltelijk te erkennen. Vlak na beëindiging van de zitting verscheen er een verklaring online. “We zijn tevreden met de schikking”, schrijft de organisatie. “We erkennen het oordeel van de rechtbank dat sommige beweringen over Dominion onjuist zijn.”

Lees ook De valse stem: hoe Fox News welbewust Trumps leugen over verkiezingsfraude verspreidde

Volgens bronnen van The New York Times zijn formele excuses of erkenning van fouten geen onderdeel van de schikking, al zou Dominion daar wel op hebben ingezet. “Geld is aansprakelijkheid”, zei advocaat Stephen Shackelford namens het bedrijf, “en die hebben we vandaag van Fox ontvangen”. Fox News zegt in haar verklaring te hopen dat de schikking “het land in staat stelt om vooruit te bewegen”.

Kijkcijfers kregen voorrang

Al voor aanvang was de zaak tegen Fox News geruchtmakend. Dominion wist via de rechter beslag te leggen op duizenden pagina’s aan interne communicatie. Die leggen bloot wat er bij de zender speelde na de vorige presidentsverkiezingen. Vrijwel niemand binnen Fox News geloofde de fraude-aantijgingen van toenmalig president Donald Trump, die beweerde dat hij – en niet Joe Biden – gewonnen had. Toch mochten Trump en zijn advocaten dat wekenlang op de zender beweren, vrijwel zonder tegenspraak. Zorgen over kijkcijfers kregen bij Fox News voorrang boven de feiten.

De berichtgeving van nieuwszenders als Fox News had grote gevolgen binnen de Amerikaanse samenleving. De fraudeleugens van Donald Trump, gelegitimeerd op zenders als Fox News, worden door nog altijd een substantieel deel van de Amerikaanse bevolking geloofd. “De waarheid doet ertoe”, verklaarde advocaat Justin Nelson na afloop van de zitting namens Dominion. “Leugens hebben consequenties.”

Dominion stelt vanwege onwaarachtige uitzendingen op Fox News zo’n 600 miljoen aan toekomstige inkomsten mis te zijn gelopen. Vanwege de leugens over stemfraude zouden al zo’n twintig bestaande contracten zijn opgezegd.

Meer rechtszaken

De juridische problemen van Fox News zijn met deze schikking nog niet voorbij. Smartmatic, een andere fabrikant van stemcomputers, eist in een vergelijkbare smaadzaak maar liefst 2,7 miljard dollar. Vorige maand gaf een rechter in New York die zaak nog groen licht.

Ook Dominion heeft nog andere smaadzaken lopen, tegen onder meer de zenders Newsmax en One America News, die soortgelijke aantijgingen uitzonden. Ook slepen ze ondernemer Mike Lindell voor de rechter, die op Fox News veelvuldig als politiek commentator te horen is.

FOX beweerde ook dat Dominion smeergeld betaalde aan politici en dat haar stemmachines waren "gemanipuleerd" om miljoenen stemmen over te hevelen van Donald Trump naar Joe Biden in de verkiezingen van 2020. Beeld Getty Images via AFP

Voor het proces tegen Fox News was een maximum van zes weken uitgetrokken. Rechter Eric Davis eindigde de zitting met een compliment aan de professionaliteit van beide advocatenteams. “Ik zal trots zijn als ik in de toekomst weer jullie rechter mag zijn.”

De uitzonderlijke schikking was op alle Amerikaanse nieuwskanalen, en veel internationale, het grote verhaal van de dag – maar niet op Fox News. Er werd in uitzendingen kort naar verwezen, op de site verscheen een klein bericht dat al snel van de homepage verdween. Het bedrag wordt daarin niet genoemd.