Aartsmoeilijk ‘Elden Ring’ is Game van het jaar: dit zijn de winnaars van de Game Awards

Donderdagnacht vond de 9e editie van de Game Awards plaats. Beeld RV

In Los Angeles zijn donderdagavond de prijzen uitgereikt voor het beste wat de gamingsector in 2022 te bieden had. ‘Elden Ring’ werd uitgeroepen tot spel van het jaar, ‘God of War Ragnarok’ ging met de meeste prijzen lopen, en de ceremonie werd ook even verstoord door een indringer.