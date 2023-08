Aardverschuiving maakt zeker 17 slachtoffers in Georgië, 4 mensen omgekomen door ‘ergste natuurramp’ in Slovenië

Het ministerie van Binnenlandse Zaken laat weten dat de identificatie van de doden in Georgië bezig is. Op beelden is te zien hoe reddingswerkers puin doorzoeken dat deels begraven is door de aarde. Er zouden nog achttien mensen vermist zijn, onder wie ook kinderen en twee Nederlanders.

De aardverschuiving vond donderdag plaats in Shovi, een resort in het bergachtige noordwesten van Georgië. Meer dan tweehonderd mensen zijn geëvacueerd uit het rampgebied. Volgens het Rode Kruis zijn bruggen en wegen in het gebied verwoest door het natuurgeweld. Het ministerie van Binnenlandse Zaken meldt dat er een tijdelijke brug was geplaatst waardoor benodigd materiaal naar het rampgebied kon worden gebracht. Maandag is er een dag van nationale rouw in Georgië.

Het noodweer in Slovenië heeft gisterenavond in het oosten van het land tot een dambreuk geleid. Verschillende dorpen werden ontruimd. In totaal kwamen al vier mensen om het leven door het noodweer daar, onder wie twee Nederlanders.

Een stuwdam op de rivier Mur heeft het begeven ter hoogte van het dorp Dolnja Bistrica. Tien dorpen lopen gevaar. Er worden evacuaties uitgevoerd, maar het is voorlopig niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat.

De schade in Slovenië als gevolg van het noodweer is enorm. Volgens premier Robert Golob is tweederde van Slovenië getroffen door de natuurramp. De schade komt waarschijnlijk boven de 500 miljoen euro uit, meldt Golob volgens persbureau STA.

“We hebben voor de absoluut noodzakelijke maatregel van de evacuaties gekozen omdat dit de enige manier is om mogelijke slachtoffers te voorkomen”, zegt commandant Srecko Sestan van de civiele bescherming. “Als het water de grond begint mee te voeren, zal de dam onmiddellijk instorten en zal de vloedgolf negen of tien dorpen bedekken.”

Er worden helikopters ingezet om de dam met betonblokken te versterken, zegt Sestan nog.