Aanvoerder (17) van Thaise voetbalploeg die vijf jaar geleden vastzat in grot sterft in Verenigd Koninkrijk

Een boeddhistische monnik, Supatpong Methigo, bracht het nieuws van zijn dood op Facebook en zei daarvan op de hoogte te zijn gebracht door de grootmoeder van de jongen. De monnik beweert dat de tiener zijn hoofd heeft gestoten en niet kon worden gered.

Promthep had zich eind 2022 ingeschreven aan de Brooke House College Football Academy in Leicester nadat hij een beurs had gekregen om in het Verenigd Koninkrijk te studeren. “Mijn droom is uitgekomen”, klonk het toen trots. Op sociale media postte hij foto’s van zijn nieuwe leven. “Maak je geen zorgen, papa. Ik zal hard studeren. Ik zal je niet teleurstellen”, schreef hij.

De jongen poseert in Londen na zijn verhuis. Beeld RV

“Kort voor 13 uur op zondag 12 februari werden de hulpdiensten opgeroepen naar een internaat op Leicester Road”, verklaart een woordvoerder van de politie. “De oproep ging over het welzijn van een leerling. De 17-jarige jongen is naar het ziekenhuis gebracht, maar daar is hij overleden. De dood van de jongen wordt niet als verdacht beschouwd.”

In juni 2018 wilden de jongens van een lokale Thaise voetbalploeg maar een uurtje doorbrengen in het Thaise grottencomplex Tham Luang in Amphoe Mae Sai. Maar toen het water in het gangenstelsel plots snel begon te stijgen, werd de voetbalploeg steeds dieper het complex in gedwongen.

Negen dagen lang zaten de jongens vast in de grot. Een internationaal team van grotduikers en logistieke experts kon de reddingsactie uiteindelijk tot een goed einde brengen. Eén van de duikers kwam tijdens de reddingsactie om het leven toen hij flessen met perslucht aan het aanvullen was in het grottencomplex.