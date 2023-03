Aanvoer verse voeding verstoord bij Delhaize: vakbonden openen tweede stakingsfront in distributiecentrum

Donderdagochtend bleek daarnaast dat 62 van de 128 winkels in eigen beheer gesloten zijn. Het personeel van de winkels blijft protesteren tegen de plannen van de supermarktketen om alle eigen winkels over te laten aan zelfstandigen. In Vlaanderen zijn op twee winkels na, alle eigen winkels geopend. In Wallonië zijn drie eigen winkels geopend en in Brussel blijven alle 22 betrokken winkels gesloten.

Dinsdag vond bij Delhaize een nieuwe ondernemingsraad plaats over de plannen om de winkels in eigen beheer te verzelfstandigen, maar die bracht directie en vakbonden niet nader tot elkaar. De directie zei nadien dat haar plan “de enige optie” is om opnieuw aan te knopen met groei en dat ze binnenkort start met de selectie van zelfstandigen.

Volgende dinsdag is er een nieuwe bijzondere ondernemingsraad gepland. Sinds de aankondiging van de plannen op 7 maart, is in vele winkels het werk neergelegd.

Naast de 128 winkels in eigen beheer, telt de supermarktgroep 636 zelfstandige aangesloten winkels.