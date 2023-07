Aanvallers AA Gent gaan voort op elan vorig seizoen

“AA Gent was de beste ploeg in België de voorbije maanden.” Zegt KV Kortrijk-coach Edward Still.

Hein Vanhaezebrouck dacht daar het zijne van. “Ja, wij waren de beste ploeg van de voorbije maanden. Want het was vakantie", grapte hij. “In de vakantie zijn wij altijd de beste.”

Wat Still wellicht bedoelde, is dat AA Gent aanvallend een ploeg is die angst inboezemt bij de tegenstanders. Met Hugo Cuypers, vorig seizoen topschutter. Met Gift Orban, de Nigeriaanse sensatie. En met Tarik Tissoudali, tegenwoordig als luxe-invaller. Welk Belgisch team heeft zúlke weelde in de spits?

Cuypers en Orban zijn in elk geval goed begonnen aan het seizoen, wat betreft hun statistieken. Na de duels tegen Zilina en KV Kortrijk troffen ze respectievelijk drie en twee keer raak. “We kunnen veel ploegen pijn doen”, zei Cuypers. “Dat was vorig seizoen zo, en dat is nu nog altijd zo.”

En toch was Vanhaezebrouck enigszins kritisch voor zijn spitsen. “Vorig jaar waren wij de ploeg die het vaakst scoorde uit open spel. Dat zag ik vandaag niet. De laatste man werd zelden gevonden, positioneel zat het niet goed. En als we de laatste man vonden, waren we niet klaar om het af te maken. We hadden veel meer moeten scoren. Daarom waren de prestaties van Hugo en Gift niét top.”

Uiteraard hoopt hij zijn twee goudhaantjes deze zomer te houden. Al beseft hij maar al te goed dat dat wellicht niet mogelijk is. “Ik hoop niets. Ik zie wel wat er gebeurt”, zei Vanhaezebrouck. “Ze zijn hier en ze gaan er altijd voor.”

Vooral voor Orban is er veel interesse. LOSC Lille ziet in hem de ideale vervanger voor Jonathan David, ook RC Lens toont interesse. Al schrikt de vraagprijs van minstens 25 miljoen euro veel clubs ongetwijfeld af. (ABD/SDG)