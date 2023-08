▶ Aanval op zwarte man ontaardt in massale vechtpartij in Amerikaanse staat Alabama

Het incident vond zaterdagavond plaats in het Riverfront Park, een geliefd recreatiegebied van mensen uit de regio. Daar worden onder andere bootjes verhuurd waarmee men over de rivier kan varen. Volgens The Guardian begonnen de problemen toen een zwarte werknemer enkele opvarenden waarschuwde dat ze hun bootje niet konden aanleggen op een plaats die voor grote rondvaartboten was bedoeld.

De witte opvarenden waren echter niet gediend van de instructies van de werknemer. Een van hen viel daarop de man aan, waarop anderen volgden. Enkele omstanders schoten de werknemer te hulp, waarna het gevecht voorbij leek.

Tweede vechtpartij

Maar niet veel later legde een grotere rondvaartboot aan. Opvarenden van dat schip hadden de eerdere vechtpartij gezien en sprongen aan wal om verhaal te halen bij de opvarenden van het kleine bootje die de zwarte man hadden aangevallen. Daarop brak een massale vechtpartij uit, waarin de strijdende partijen grotendeels verdeeld waren langs de raciale scheidslijn. Pas toen de politie tussenbeide kwam en verschillende mensen oppakte, keerde de rust terug definitief terug aan de waterkant.

Ondertussen roepen de lokale autoriteiten iedereen met beelden van het incident op om deze te overhandigen aan de lokale politie. Die zal in de loop van dinsdag een persconferentie houden aan de waterkant, en ook burgemeester Steven L. Reed zal de menigte toespreken. Die zei eerder al dat “de politie van Montgomery snel gehandeld heeft om verschillende roekeloze te arresteren voor het aanvallen van een man die zijn werk deed. Er zijn arrestatiebevelen getekend en er zal gerechtigheid zijn. Dit was een ongelukkig incident dat nooit had mogen gebeuren.”

Centrum van de slavenhandel

Volgens Hannah Jones, een journaliste van The New York Times Magazine die onderzoek deed naar de gevolgen van de slavernij in de VS, ligt de kwestie zeer gevoelig in Alabama. “Montgomery was een van de belangrijkste centra voor slavenhandel”, aldus de journalist. Daar gold sinds de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865) een apartheidsregime dat tot 1963 duurde, toen een federale wet een einde maakte aan rassendiscriminatie. “Hoewel de stad Montgomery een overwegend zwarte bevolking heeft, is er pas sinds kort een zwarte burgemeester aan de macht”, legt Jones uit op X, het vroegere Twitter.

Het incident vond bovendien plaats een dag nadat Donald Trump de stad had bezocht om een evenement bij te wonen waar geld op werd gehaald voor de Republikeinse partij, zo weet het dagblad The Washington Post te melden. De voormalige president, die in 2024 opnieuw een gooi wil doen naar het ambt, geniet veel steun onder racistische Amerikanen en heeft herhaaldelijk geweigerd om afstand te nemen van dit deel van zijn achterban.