Aantal voetgangers dat sterft in de bebouwde kom verdubbeld

In 2018 kwamen 16 voetgangers om het leven in de bebouwde kom, vorig jaar waren dat er 32. Antwerpen telden de meeste slachtoffers (tien), in West-Vlaanderen, Limburg en Vlaams­-Brabant vielen telkens zeven doden, in Oost­-Vlaanderen kwam één voetganger om het leven.

In 2021 vielen 22 dodelijke slachtoffers in straten waar auto’s vijftig kilometer per uur kunnen rijden. Er vielen negen doden in een zone dertig en één dode op een plek waar zeventig kilometer per uur mag gereden worden.

“Ik pleit al langer voor het verlagen van de algemene snelheidslimiet naar dertig kilometer per uur in de bebouwde kom. In straten waar brede fietspaden zijn, kan de snelheidslimiet van vijftig kilometer per uur blijven bestaan. In sommige straten is het ook logisch dat je vijftig rijdt”, zegt Lambrecht. Haar partij vraag om van dertig kilometer per uur de regel te maken en van vijftig kilometer per uur de uitzondering, waar het veilig kan.