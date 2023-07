Aantal vergiftigingen door paracetamol met een derde toegenomen

Kijk: woordvoerder Antigifcentrum legt uit wat de risico’s zijn

Elke dag, de klok rond, kan u het Antigifcentrum bellen voor deskundig advies. Zo kwamen er vorig jaar ruim 23.000 oproepen voor medicijnen. Zo’n 12 procent daarvan gingen over paracetamol, of 2.640 meldingen van incidenten met de pijnstiller. Dat is maar liefst 33 procent meer dan vijf jaar geleden. In veel gevallen gaat het om een overdosering.

Het Antigifcentrum ziet verschillende verklaringen. “Zo hebben we veel infecties gehad, maar ook de covidepidemie”, zegt woordvoerder Patrick De Kock van het Antigifcentrum, “waardoor er veel paracetamol in huis gehaald werd maar ook genomen werd. Het is een populair product, het is een veilig product maar het heeft natuurlijk wel een toxische marge”, aldus De Kock.

Paracetamol in bruistabletten of pillen verlaagt koorts en stilt pijn. Tot maximaal 4 gram verspreid per dag, 7 dagen na elkaar, is toegelaten. Bij meer zit u met een overdosis en met een aanslag op uw lever. “Als je er veel van genomen hebt, zal je in eerste instantie gewoon wat misselijk zijn”, zegt De Kock. “In een volgende fase zal je pijn aan de lever ondervinden. Vanaf de derde dag zal dat onuitstaanbare pijn worden.”