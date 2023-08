Aantal spoedopnames door allergieën met kwart toegenomen in 10 jaar tijd: hoe komt dat?

In tien jaar tijd is het aantal spoedopnames door ernstige allergieën met 25 procent toegenomen, zien ze bij UZ Gent. Vooral bij jongeren zijn ze in opmars.

“We zien jaar na jaar een gestage stijging van het aantal spoedgevallen door allergieën”, zegt Peter De Paepe, hoofd van de spoeddienst van UZ Gent. “Die zijn uiteraard niet allemaal even ernstig. Maar het is wel iets waar we als spoeddienst rekening mee moeten houden. Als het gaat om een anafylaxie, dan moet je meteen ingrijpen of de patiënt kan een hart- of ademhalingsstilstand krijgen.”

Een anafylaxie is een ernstige allergische reactie. De slijmvliezen zwellen op en de patiënt krijgt problemen met de ademhaling of bloedcirculatie. In het ziekenhuis gaan ze dit doorgaans te lijf met een injectie adrenaline, die de zwelling in de slijmvliezen doet afnemen en de bloedsomloop weer op gang brengt, waardoor de patiënt opnieuw makkelijker kan ademen. “Eenmaal we bij iemand een ernstige allergie hebben vastgesteld en een herhaling ervan niet kan uitgesloten worden, raden we die persoon daarom aan om altijd een adrenalinepen bij de hand te hebben”, zegt De Paepe.

Dubbel zoveel

Een rondvraag van De Morgen leert dat meerdere ziekenhuizen een stijgende trend zien. Al zijn er geen Vlaamse of nationale cijfers. Die worden nergens bijgehouden. In het Verenigd Koninkrijk gebeurt dat wel. Volgens de Britse gezondheidsdienst NHS zijn er nu jaarlijks 25.000 Britten die in het ziekenhuis belanden door een allergie. Dat is meer dan dubbel zoveel als twintig jaar geleden.

“De toename komt vooral door voedselallergieën”, zegt Bart Lambrecht, longarts en directeur van het Centrum voor Ontstekingsziekten (VIB). “Volgens huidtesten bij lagereschoolkinderen heeft vandaag een op de twee kinderen een allergie, een sterke stijging tegenover twintig jaar geleden.” Volgens Lambrecht hebben de meeste kinderen daar echter geen last van. “Slechts bij een minderheid kan zo’n allergie gevaarlijk zijn, en dan gaat het in de meeste gevallen om een voedselallergie.”

Combinatie van factoren

Waarom alsmaar meer mensen geen vis of schaaldieren, koemelk of pindanoten verdragen, daar is nog geen wetenschappelijke consensus over. Wellicht speelt een combinatie van verschillende factoren. Door verbeterde hygiëne in huis krijgen jongeren vandaag minder infectieziektes, maar wordt hun immuunsysteem ook minder geprikkeld. Daardoor gaat het lichaam soms sneller reageren op onschuldige voedingsstoffen.

Ook ons dieet speelt een rol. “Wat we dronken en aten was een aantal decennia geleden minder steriel en bevatte meer bacteriën”, zegt Lambrecht. “De klok terugdraaien is natuurlijk niet de bedoeling, maar we moeten er wel voor zorgen dat we zo gevarieerd mogelijk proberen te eten.”

Dat betekent ook dat we onze kinderen niet mogen overbeschermen tegen voedingsproducten. Zo was vroeger de algemene opvatting dat je pindanoten maar beter zo lang mogelijk uit het dieet van kinderen kon weren. “Nu weten we dat zo’n allergie via huidcontact ontstaat, en dat je die net kunt tegengaan door ze vroeger in het dieet van kinderen te introduceren”, zegt Lambrecht. “Op wetenschappelijke congressen wordt gezegd: als we blijven voortleven zoals we nu doen, zijn we straks allemaal allergisch.”