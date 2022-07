Aantal gevallen van apenpokken stijgt van 25 naar 224: ‘Probleem is niet onder controle’, zegt Van Ranst

Wereldwijd zijn er momenteel 10.337 gevallen geregistreerd. Op 12 juni waren dat er 1.593. Ook in België zien we een toename: van 25 vorige maand naar 224 deze maand. Nederland ziet het aantal gevallen met het apenpokkenvirus eveneens toenemen: van 60 naar 503 gevallen in een maand tijd.

Lees ook: Een Europese uitbraak van apenpokken hing in de lucht, maar blijft tóch een mysterie Alles wat we nu weten over de apenpokken: van symptomen tot de verspreiding in België

“Deels is de versnelling te verklaren door betere bewustwording en betere beschikbaarheid van laboratoriumdiagnostiek, maar dit verklaart zeker niet alles”, meldt Van Ranst. “Eigenlijk zouden we de groepen die momenteel het meeste risico op besmetting lopen (MSM en sekswerkers) nu best preventief breed vaccineren. Als de epidemie zich uitbreidt naar de rest van de bevolking, hebben we een kans op indijking gemist.”

Vaccinprobleem

Europa kampt met een vaccinprobleem. “De grote leveringen gaan naar Canada en de VS waar apenpokken nu ook in opmars zijn, maar in mindere mate dan in talrijke Europese landen”, aldus Van Ranst. Volgens Van Ranst moeten de internationale leiders ingrijpen. “Vaccins zouden niet ongebruikt in stockageruimten mogen liggen in landen die niet in het epicentrum van de uitbraak liggen, maar nu onmiddellijk gebruikt moeten worden om de epidemie in te dijken, nu de infecties zich nog vooral in min of meer welomschreven risicogroepen situeren. Wanneer we het apenpokkenprobleem nu niet mondiaal beter aanpakken, gaan we later zeggen: ‘Hadden we toen maar’. En dat zou spijtig zijn.”

Stijging aantal gevallen met apenpokkenvirus. Beeld Our World in Data

Mensen kunnen elkaar besmetten via lichaamsvloeistoffen, ademhalingsdruppels en huiduitslag. Het gaat om zeer nauwe contacten. Het risico op besmetting is kleiner dan bij het coronavirus. Als je besmet bent, duurt het ongeveer 5 à 21 dagen vooraleer je last krijgt van de eerste symptomen (koorts, zware hoofd- en spierpijn en gebrek aan energie, gezwollen lymfeklieren). Drie dagen na de koorts verschijnt de typische huiduitslag op het gezicht, de armen en de benen. De meeste mensen zijn er na twee à vier weken van verlost.

Wie het vermoeden heeft besmet te zijn met het apenpokkenvirus, wordt aangeraden om meteen naar een spoeddienst te gaan en zich niet eerst aan te bieden bij een huisarts. Die laatste hebben mogelijk niet het juiste materiaal voorhanden om te testen op het apenpokkenvirus, klinkt het.