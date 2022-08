Aantal dagen met ‘gevaarlijke’ hitte dreigt tegen 2050 gevoelig toe te nemen

Het onderzoek, dat uitgevoerd werd onder leiding van Lucas Vargas Zeppetello van de Universiteit van Washington in Seattle, is gepubliceerd in het tijdschrift Communications Earth & Environment.

De wetenschappers hebben voor het onderzoek gebruik gemaakt van de hitte-index van de Amerikaanse weerdienst NWS. Die hanteert een soort gevoelstemperatuur die rekening houdt met de effecten van temperaturen en relatieve vochtigheid op de mens. Vanaf een gevoelstemperatuur van 39,4°C wordt een weersituatie op die hitte-index als “gevaarlijk” beschouwd, vanaf 51,1°C zelfs als “extreem gevaarlijk”.

Voor de toekomstprojecties hebben de wetenschappers zich gebaseerd op klimaatmodellen die onder meer rekening houden met prognoses voor de ontwikkeling van de bevolking en van het bbp van afzonderlijke landen en regio's. Er werd ook rekening gehouden met de hoeveelheid CO 2 die door verschillende industrieën wordt uitgestoten. Op basis daarvan werd een gunstig, een ongunstig en een gemiddeld scenario uitgetekend.

Zelfs als de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs worden bereikt - het beperken van de opwarming van de aarde tot minder dan 2°C - verwachten de onderzoekers tegen 2100 in de VS, West-Europa, China en Japan drie tot tien keer zoveel dagen met gevaarlijk weer als in vergelijkbare periodes tussen 1979 en 1998.

Kwart tot de helft van de dagen

In een gemiddeld scenario - een stijging van de gemiddelde wereldwijde temperatuur met drie graden ten opzichte van de pre-industriële periode - zou in de tropische en de subtropische klimaatzones de drempel van 39,4 graden vanaf 2050 op een kwart tot de helft van alle dagen worden bereikt.

Tegen het einde van de eeuw zou dat in heel wat van de tropische en subtropische gebieden zelfs al op het merendeel van de dagen het geval zijn. Dat zou vooral gevolgen hebben voor Sub-Sahara-Afrika, het Arabisch schiereiland en India. Zelfs de hitte-indexklasse "extreem gevaarlijk" zou in die regio's meer dan 15 dagen per jaar worden bereikt.