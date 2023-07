► Aanstormende trein mist overstekende oudere man maar net

De oudere man kwam vrijdagnamiddag met zijn looprek uit de richting van Nijlen-centrum gewandeld. Toen hij de spoorweg wilde oversteken, was er nog geen sprake van een bel of rode lichten. Maar halfweg de sporen, bleek er plots een trein op komst. Normaal zou dat geen probleem mogen zijn, maar de man bleek erg traag te wandelen.

“Ik denk niet dat die man besefte hoe dicht het gevaar was”, vertelt Christophe Goddé, wiens dashcam het hele gebeuren filmde. “Hij wandelde wel door, maar erg traag. En omdat het maar niet vooruitging, ben ik uitgestapt om hem een handje te hepen.”

Goddé ging de man tegemoet, maar bleef zelf weg van de sporen. Hij plooide wel de slagboom naar zich toe, zodat de man sneller op veilige bodem zou staan. Luttele seconden later raasde de trein voorbij. De oudere man werd maar net gemist door het gevaarte.

Bezoekje

“Dat hij veel geluk heeft gehad, leek hij op dat moment niet te beseffen”, vervolgt Goddé. “Het waren vooral getuigen die erg geschrokken waren. Een fietsster moest letterlijk even aan de kant gaan staan om te bekomen.” Daags nadien leek de oudere man wel te beseffen aan wat hij ontsnapt was, zo stelde Goddé zelf vast toen hij hem een bezoekje bracht in het rusthuis. “Maar geen nood, hij stelt het goed.”

(Lees verder onder de foto)

Het moment waarop Christophe besluit in te grijpen. De oudere man staat nog altijd aan de verkeerde kant van de slagboom. Beeld Christophe Goddé

Intussen werd Christophe ook al gecontacteerd door spoorwegbeheerder Infrabel. “Ze vroegen me of ze mijn beelden mochten gebruiken”, klinkt het. “Om aan te tonen dat de spoorweg oversteken wanneer je niet goed te been bent, erg gevaarlijk kan zijn.”

“Dit filmpje toont inderdaad nog maar eens dat we zeer voorzichtig moeten zijn in de omgeving van spooroverwegen en dat we zeker de verkeersregels moeten volgen”, laat Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit weten. “Een trein die 120 km/uur rijdt, heeft een remafstand van 700 meter. Zomaar even stoppen, lukt dus niet. Verkijk je dus zeker niet aan een overweg.”

Halve minuut

Wat je in een situatie als deze dan moet doen? “Blijf in eerste instantie rustig”, geeft Petit mee. “En probeer je zo snel mogelijk uit de voeten te maken.” De tijd tussen het eerste belsignaal en het daadwerkelijk langsrijden van de trein, varieert ook onder invloed van uiteenlopende factoren. “Gemiddeld is dat een halve minuut, maar het kan ook sneller zijn”, waarschuwt Petit. “Daarom benadrukken we ook dat je altijd moet wachten, ook wanneer de trein al gepasseerd is. Je weet immers nooit of er ook eentje uit de andere richting komt.”

Intussen wordt Christophe zowel in Nijlen als op sociale media aangesproken op de beelden, met de nodige felicitaties voor zijn ingrijpen. “Maar of ik een held ben omdat ik die man geholpen heb? Zo voel ik me niet. Ik heb gehandeld zoals iedereen moet handelen. Dat is je plicht als mens. Ik zou het zonder aarzelen opnieuw doen.”