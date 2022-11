Aanslag door ‘vrouwelijke kamikaze’ in winkelstraat Istanbul: al zes doden en meer dan 80 gewonden

De explosie vond even na 14 uur Belgische tijd plaats in de voetgangersstraat Istiklal in de Taksimwijk, een drukke uitgaans-, winkel- en horecawijk rondom het Taksimplein in het Europese gedeelte van de Turkse miljoenenstad.

Volgens president Erdogan zouden bij de explosie minstens zes doden en 58 gewonden gevallen zijn. Vice-president Fuat Oktay stelde dat aantal later bij tot 81 gewonden. Ook zei hij dat het gaat om een zelfmoordaanslag gepleegd door een vrouw. Vier van de dodelijke slachtoffers stierven ter plaatse, twee anderen kwamen om het leven in het ziekenhuis.

Beeld RUETERS

Erdogan: ‘Daders zullen worden ontmaskerd’

Volgens de Turkse president Recep Tayyip Erdogan gaat het om een “achterbakse aanslag”. “De daders zullen worden ontmaskerd”, zei het Turkse staatshoofd live op de televisie.

“We beschouwen het als een terroristische aanslag vanwege de explosie van een bom die is ontstoken door een aanvaller die volgens de eerste informatie een vrouw zou zijn”, zei vice-president Oktay.

Beeld Getty Images

Op sociale media circuleren foto’s waarop een enorme ravage te zien is en een rookwolk die opstijgt uit de straat. Ook liggen er meerdere mensen op de grond, sommigen in een plas van bloed. Andere beelden tonen hoe honderden mensen al lopend wegvluchten uit de straat.

Er zijn veel politie-, brandweer- en medische teams ter plaatse gestuurd. Het publiek is uit de omgeving verwijderd voor het politieonderzoek. Er cirkelt ook een helikopter boven de buurt.

Bekijk de explosie in Istanbul