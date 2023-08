Aanklacht tegen Donald Trump wegens belemmering verkiezingen 2020

De aanklacht komt voort uit het onderzoek van speciaal aanklager Jack Smith naar pogingen door Trump om de verkiezingswinst van zijn Democratische rivaal Joe Biden ongedaan te maken. Ook zijn zes niet nader genoemde medeplichtigen aangeklaagd.

Trump, momenteel koploper om opnieuw presidentskandidaat te worden in het Republikeinse kamp, zou zich volgens een zogeheten grand jury schuldig hebben gemaakt aan vier misdrijven, waaronder “samenzwering om een officiële procedure te hinderen”.

Trump moet op 4 augustus voor de rechter verschijnen in Washington. Kort voor het nieuws bekend werd kondigde Trump de aanklacht aan op zijn sociale medium Truth Social. Daarin heeft hij het over de “gestoorde” speciaal aanklager Jack Smith en over een valse aanklacht. Smith klaagde Trump al aan voor het meenemen en achterhouden van vertrouwelijke documenten uit het Witte Huis.

Dat was de eerste keer dat een oud-president op dergelijk hoog niveau werd aangeklaagd.

Spoedig proces

De Republikein vraagt zich op Truth Social hardop af waarom de aanklacht niet eerder kwam, maar denkt het antwoord op die vraag wel te weten: “Waarom hebben ze zo lang gewacht? Omdat ze het midden in mijn campagne wilden plaatsen”.

Het proces tegen Trump over geheime documenten start namelijk op 20 mei 2024, een klein half jaar voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen, waarvoor de Republikein zich kandidaat heeft gesteld. Daar komt nu mogelijk nóg een proces bij. Dat komt zijn tegenstanders - zowel binnen als buiten de partij - goed uit.

Aanklager Jack Smith zei dinsdag in ieder geval dat hij wil dat er snel een proces komt tegen Trump. “In dit geval zullen mijn diensten streven naar een spoedig proces, zodat onze bewijzen in de rechtbank getest en beoordeeld kunnen worden door een jury”, stelde hij in een verklaring aan journalisten.

“De aanval op de hoofdstad van onze natie, in januari 2021, was een ongeziene aanval op de zetel van de Amerikaanse democratie”, voegde Smith daaraan toe. De aanval werd “aangewakkerd door leugens” van Trump in verband met de verkiezingsuitslag, benadrukte hij.