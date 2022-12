Aangekondigd einde van de Iraanse zedenpolitie roept vooral vragen op

“De zedenpolitie heeft niets te maken met de rechtspraak en zal ontbonden worden door de mensen die de dienst opgericht hebben.” Dat is wat Mohammad Jafar Montazeri zaterdag volgens het semi-officiële Iraanse persbureau Insa tijdens een religieus congres verklaarde. Een bericht dat heel snel door verschillende buitenlandse media werd opgepikt. Het is dan ook het eerste positieve signaal dat het Iraanse regime geeft sinds in september in het land zware protesten losbarstten.

Dat het regime nu klaarblijkelijk toch tegemoetkomt aan zijn protesterende bevolking is een complete verrassing. En dat zorgt voor argwaan. Waarnemers zien in de aankondiging van Montazeri vooral een afleidingsmanoeuvre. Er was deze week immers opgeroepen tot een nationale staking van drie dagen. Ook stond een mars op het Azadi-plein in de hoofdstad Teheran gepland. Door nu het einde van de zedenpolitie aan te kondigen zou het regime alvast een deel van de betogers op andere gedachten willen brengen.

Bovendien blijft de officiële bevestiging van het nieuws voorlopig uit. Meer nog, de officiële staatsmedia haastten zich zondag om te melden dat de woorden van Montazeri verkeerd waren geïnterpreteerd en dat hij als procureur-generaal sowieso niet de bevoegdheid heeft om de zedenpolitie op te heffen. De vrees bestaat ook dat mocht de zedenpolitie effectief verdwijnen, dat niet meer dan een symbolische daad zou zijn. In dat scenario zou dan een andere dienst ervoor gaan zorgen dat de strenge voorschriften worden nageleefd.

Aanleiding voor de onrusten in Iran was de dood van de 22-jarige Mahsa Amini, die door de zedenpolitie werd opgepakt omdat ze haar hoofddoek niet op de juiste manier droeg. Volgens haar familie werd ze gefolterd waarna ze aan haar verwondingen stierf. Volgens de officiële versie stierf ze door ziekte. Sindsdien wordt er op verschillende plaatsen in Iran zwaar geprotesteerd tegen de strenge leefregels voor vrouwen. Die komen op straat zonder hoofddoek, steken die ritueel in brand en knippen hun haar af bij wijze van protest. De voorbije maanden vielen al honderden doden bij de steeds hardere confrontaties met de politie. Duizenden mensen zijn opgepakt en opgesloten.

Het is nog maar de vraag of het opheffen van de zedenpolitie zal volstaan om de rust in Iran terug te doen keren. De protesten in het land gaan ondertussen over veel meer dan enkel de strenge kledingvoorschriften. Ook de fel gestegen levensduurte en de repressie van overheidswege worden aangeklaagd. De protesterende bevolking wil een einde maken aan het Iraanse regime. In dat opzicht is de zedenpolitie en het eventuele einde ervan niet meer dan een doekje voor het bloeden.