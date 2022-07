Aandeelhouders Twitter bespreken bod Musk ondanks rechtszaak

Tijdens de vergadering zullen aandeelhouders worden gevraagd om de voorgestelde vergoeding goed te keuren die Twitter aan bepaalde bestuurders moet betalen als de buy-out door multimiljardair Musk doorgaat. Zelf hebben Twitter-aandeelhouders bij doorgang van de deal recht op 54,20 dollar (53,43 euro) per aandeel, aldus Twitter.

Musk ging er eind april om Twitter voor 44 miljard dollar (43,37 miljard euro) over te nemen. Later trok hij zich terug: volgens de ondernemer had Twitter niet voldoende informatie verschaft over de hoeveelheid spambots en nepaccounts op het platform vergeleken met het totale aantal gebruikers. Spamaccounts reageren niet op advertenties en kunnen dus niet bijdragen aan de winst. Volgens Twitter is het totale aantal nepaccounts en bots minder dan vijf procent, maar Musk denkt dat dit aantal hoger ligt.