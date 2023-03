Aandeel Credit Suisse krijgt klap van meer dan 25 procent, Europese bankaandelen opnieuw onder druk op de beurzen

Credit Suisse raakte de voorbije jaren al erg verzwakt door schandalen. De Zwitserse grootbank werkt aan een herstructureringsplan waarbij de investeringstak zou worden afgesplitst, en in de toekomst wordt gefocust op vermogensbankieren. Maar dat kan het vertrouwen niet herstellen. Het aandeel zakte tot een dieptepunt en heel wat klanten halen hun geld weg. Ook de spread op de zogenaamde ‘credit default swaps’ - die de kans op wanbetaling uitdrukken - staat ongezien hoog.

Woensdag liet Saudi National Bank, die vorig jaar de grootste aandeelhouder is geworden van Credit Suisse, weten dat ze niet van plan is met extra steun over de brug te komen mocht de Zwitserse bank extra liquiditeit nodig hebben, “om regulatoire en statutaire redenen”. Op een bepaald moment liep het verlies vanmiddag op tot 29 procent.

In het zog van de zorgen om Credit Suisse, bovenop het failliet van de Amerikaanse Silicon Valley Bank, gaan ook andere bankaandelen woensdag lager. In Frankrijk verloor het aandeel van BNP Paribas meer dan 7,8 procent. De Belgische overheid is een belangrijke aandeelhouder van de Franse bank. KBC stond woensdagmiddag meer dan 5 procent in het rood, ING meer dan 6 procent.

Ook maandag waren de bankaandelen al flink gezakt, dinsdag volgde een gedeeltelijk herstel.