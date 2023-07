Aan buitenlandse verkeersboete valt niet meer te ontsnappen

Wie in Frankrijk of Nederland met de auto een snelheidsovertreding begaat, weet inmiddels dat er geen ontsnappen meer is aan de buitenlandse boete. Dat is het gevolg van de Europese Cross-Border Enforcement-richtlijn. Die richtlijn uit 2015 maakt dat elke EU-lidstaat een burger van een andere Europese lidstaat die op zijn grondgebied een verkeersovertreding beging, kan opsporen en vervolgen.

Europa wil die richtlijn verder aanscherpen door de lijst verkeersovertredingen waarop de Cross Border-richtlijn van toepassing is, fors uit te breiden. Tegelijk wil Europa dat alle landen evenveel inspanningen doen om buitenlandse verkeersovertreders te vervolgen of daaraan mee te werken.

In ons land werden in 2021 560.000 buitenlandse bestuurders op de bon geslingerd. Via het Cross Border-systeem slaagde Justitie erin twee op de drie buitenlandse bestuurders effectief de boete te laten betalen - we behoren daarmee tot de besten van de klas.