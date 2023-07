Aalsterse zwerfvuilcampagne met jongeren van kleur gaat de mist in, burgemeester ziet geen probleem

Het is ongetwijfeld een goedbedoelde poging om meer diversiteit in de stadscommunicatie te krijgen, maar de campagnebeelden van de stad Aalst hebben al wenkbrauwen doen fronsen. De affiche die passanten moet aansporen om geen sigarettenpeuken op straat te gooien laat drie jongeren met een zwarte huidskleur zien, tussen een hoop peuken. De bijbehorende tekst: “Op elke coole spot in Aalst... ligt een smerige pretbederver. #WegSfeer.”

Naast die slogan wordt, in een veel kleiner lettertype, nog een poging gedaan om de campagne uit te leggen: “Laat je sfeervolle herinnering aan Aalst niet besmeuren door peuken, blikjes, kapotte paraplu’s of hondenkak. Mik ze dus metéén in de juiste vuilnisbak.”

Vlaams Belanger Steve Herman deelde het beeld op sociale media met het bijschrift: “Zonder commentaar.” De reacties hierop laten zich raden: de volgers van Herman zagen de sigarettenpeuken niet als de pretbedervers, maar wel de jongens op de foto.

‘Drukte om niets’

“In beginnende vakantietijd krijgt een stadscampagne met uitgesproken beelden blijkbaar een overdaad aan aandacht”, reageert burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). “Dat is goed, als we tenminste de essentie van de boodschap niet vergeten: dit is een campagne tegen zwerfvuil. De redactie van stadsmagazine Chipka heeft de beelden en slogans geselecteerd, samen met een communicatiebureau. Maar wie dubbelzinnige bedoelingen heeft, zal altijd wel een manier vinden om zuur te wezen. Veel drukte om niets.”

D’Haese vindt het jammer dat sommigen de campagne anders interpreteren dan bedoeld is, maar grijpt toch in. “Om onnodige verdere commotie en oneigenlijk gebruik tegen te gaan, zullen andere campagnebeelden gebruikt worden.”