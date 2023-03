AA Gent wipt over Club Brugge naar 4e plaats na zege tegen Eupen

Nadat Cuypers vijf minuten voor de pauze de paal raakte, lukte de Gentse spits op slag van rust wel de 1-0. Diep gestuurd door Orban was hij net sneller op de bal dan Eupen-doelman Moser.

Voor het uur zwiepte Samoise de bal voor doel, Moser wist wel raad met de kopbal van Cuypers. Gezien de krappe voorsprong had AA Gent zijn schaapjes nog niet op het droge. Het bleef oppassen voor de tegenprikken van Eupen. Cuypers was de gevaarlijkste man bij de thuisploeg, in de draai schoot hij snoeihard op Moser.

Cuypers geraakte even later onvoldoende bij de voorzet van Fofana, de bal botste tegen de paal. Orban trapte het leer vervolgens tegen Davidson, die ongelukkig een owngoal maakte. En het feest was nog niet afgelopen voor de Gent-supporters. Na een hoekschop van Kums schilderde Vadis de bal op het hoofd van Okumu, die de netten deed trillen: 3-0, de eindstand.

Met nog vier wedstrijden te spelen, springen de Buffalo’s met 51 punten over landskampioen Club Brugge (49 ptn) naar de vierde plaats, die recht geeft op deelname aan de Champions’ Play-offs. Blauw-zwart verloor zaterdag met 1-0 van KV Kortrijk. Onderin blijft Eupen in de gevarenzone. Met 27 punten zijn de Oostkantonners 15e. Ze staan slechts drie punten boven de degradatiestreep.