AA Gent speelt gelijk tegen West Ham United in uitverkochte Ghelamco Arena

AA Gent-coach Hein Vanhaezebrouck posteerde, in vergelijking met de laatste competitiematch van afgelopen zaterdag in eigen huis tegen Union (1-1), Roef in doel. Verdediger Torunarigha werd voldoende fit bevonden en begon eveneens aan de partij. Samoise en Odjidja moesten plaatsruimen voor Piatkowski en Hong.

Het was de thuisploeg die licht overwicht afdwong in het begin van de partij. Net voor het kwartier stond het vizier van Torunarigha niet echt scherp afgesteld na een hoekschop van Kums. De kopbal ging immers naast het doel van Areola. De pogingen van West Ham werden door een goed georkestreerde thuisdefensie tenietgedaan. Gent bleef pompen en was na 20 minuten spelen al aan zijn vijfde hoekschop toe. Coufal testte even de paraatheid van Roef maar die kon de bal netjes opvangen. De Londenaren bleven pittig in de duels en dat leverde Downes meteen de eerste gele kaart van de avond op nadat die Hong neerhaalde. Ogbonna pakte daarop het tweede gele karton, fout op Orban, en mist zo de terugmatch.

Gent bleef de meest offensieve ploeg maar eens in de zone van de waarheid miste het scherpte. Op vijf minuten van het einde ging doelman Roef compleet in de fout. Na een hoekschop grabbelde de goalie naast de bal maar Aguerd verlengde, na raadpleging van de VAR, met de hand in doel en dus bleef het 0-0. ‘The Hammers’ schoten precies plots wakker na die fase en in de verlenging van de eerste helft mocht Coufal nog inwerpen. Hij bediende Bowen die Ings vrij zag staan en nu stond het wel 0-1, ook na het bekijken van de beelden.

Jacht

AA Gent begon ietwat gecrispeerd aan de tweede helft. Tot Castro-Montes en Orban, in de 54e minuut, een een-tweetje gingen opzetten voor de grote rechthoek. Castro-Montes speelde listig door naar Cuypers en die twijfelde niet om de bal naast Areola te vlammen (1-1). Coach David Moyes greep meteen in en haalde Ings en Lanzini naar de kant voor Benrahma en Antonio. Hein Vanhaezebrouck zette daar een driedubbele wissel tegenover. Hong, Fofana en Torunarigha kregen rust, in hun plaats kwamen Odjidja, Samoise en Nurio Fortuna.

De Buffalo’s gingen op jacht naar een tweede treffer maar Castro-Montes kon niet kadreren. Ook Bowen kon niet afwerken nadat die een boulevard aan vrijheid kreeg in het centrum van de blauw-witte defensie. Meteen gingen de laatste 15 minuten in. Orban probeerde het daarin nog met een retro maar zijn poging spatte op de deklat uiteen. Hij mocht er onmiddellijk daarna uit voor de Europese rentree van Tarik Tissoudali.

De wedstrijd kabbelde daarop rustig verder tot ref Sidiropoulos Piatkowski op het einde van de match een rode kaart gaf na een tackle op Paqueta. Na het herbekijken van de beelden werd deze tenietgedaan en floot de Griek wat later af. Alles is dus nog mogelijk voor Gantoise dat in Londen een verlengd verblijf in de Conference League moet gaan afdwingen.