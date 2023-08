AA Gent rolt Pogon Szczecin al voor de rust op en kan met 5-0 voorsprong naar Polen

De Poolse bezoekers lagen van het begin van de match onder, met de Gentenaren die het spel domineerden. Bartosz Klebaniuk, de Poolse keeper, ging bij het eerste doelpunt, niet voor het laatst, in de fout. Julien De Sart testte hem van ver, de Pool kon niet klemmen en liet Gift Orban zo binnentikken.

Een magistrale pass van Sven Kums leidde de tweede goal van Orban in, in de 35e minuut. De middenvelder krulde in de loop van de Nigeriaan, die over Klebaniuk - in niemandsland - kopte. Klebaniuk ging opnieuw in de fout bij 3-0. Hugo Cuypers verwerkte een matige uittrap van de doelman in een keer in doel. Net voor rust was Cuypers er opnieuw als de kippen bij om de Polen de bal af te snoepen. Alleen in de zestien trapte hij rustig voorbij de geplaagde Poolse keeper.

De tweede helft begon Szczecin beter, maar het kwam wel niet verder dan enkele kansjes. Na 61 minuten prikte Gent nog eens met een goede combinatie tussen Hong en Orban, maar buitenspel hield de 5-0 nog voor even af. Drie minuten later kon Orban, voor zijn hattrick, afstormen op de Poolse defensie. Die legde hem geen strobreedte in de weg bij zijn schot links voorbij Klebaniuk. Opnieuw een Europese hattrick voor Orban.

De Sart kwam een kwartier voor tijd na een ingestudeerd nummertje op vrije trap nog dicht bij een doelpunt als beloning voor zijn uitstekend match. Zijn bal ging net naast.