AA Gent ondanks 2-1-verlies tegen Pogon Szczecin door naar play-offronde Conference League

Hoe laad je een spelersgroep op als die de heenmatch met 5-0 verloor? Een vraag waar de coach van Pogon schijnbaar het antwoord op wist. Zijn troepen gingen meteen ten strijde, startten alsof alles nog mogelijk was. AA Gent lag onder in de beginfase. Roef behoedde zijn team van een vroege achterstand - knappe reflex op een kopbal van Gamboa.

Diezelfde Gamboa deed het Gentse bestuur even later over hun stoeltje schuifelen. De middenvelder pakte namelijk uit met een gemene tik op de voet van Orban. De Nigeriaan schreeuwde het uit en bleef even liggen. Gelukkig kon hij na verzorging verder. Je wil er niet aan denken dat hij een eventuele transfer zou mislopen door zo’n blessure.

AA Gent herstelde gaandeweg het evenwicht. Al gaf het wel een handvol kansjes weg - de Polen bleken onmondig voor doel - én creëerde het zelf niets. Dat was toch teleurstellend, tegen een matige opponent.

Tissoudali kreeg zijn kans van bij de aftrap, was gretig, maar werd in de eerste helft amper gevonden. De 18-jarige Fernandez-Pardo - een veelbelovende flankaanvaller - kon evenmin zijn stempel drukken. Hij moet nog meer lef in zijn spel durven leggen. De 37 meegereisde AA Gent-fans bleven dus wat op hun honger zitten.

Een lichtpuntje was Noah Fadiga. De flankverdediger, opgepikt door AA Gent nadat hij moest vertrekken bij Stade Brest door hartperikelen, toonde zich. Zijn offensieve impulsen als wapen. Samoise heeft er een stevige concurrent bij - dat is duidelijk. Na één helft zat Fadiga’s match er wel op - Hein Vanhaezebrouck wil hem rustig brengen.

Ook De Sart en Orban mochten bij de rust in de kleedkamer blijven - zullen ze niet rouwig om geweest zijn. Kums en Cuypers waren hun vervangers. En het was dat duo dat meteen dicht bij de openingstreffer kwam. Een afgeweken schot van Kums stierf op de paal , in de herneming geraakte Cuypers niet voorbij doelman Klebaniuk.

AA Gent ging op zoek naar een goal, met Tissoudali in een hoofdrol. Hij knalde een voorzet van Samoise over, stuitte even later op de Poolse doelman en knalde nog een afstandsschot naast. In de slotfase zou hij ook nog een prima kans laten liggen. Hoewel hij in de vorige voorronde kon scoren tegen Zilina, blijft het vooralsnog wachten op de échte Tissoudali.

Een troosteloos 0-0 dan maar? Nou, dat was zonder de Polen gerekend. En zonder... Davy Roef. De doelman van AA Gent wilde zich vrij dribbelen, maar verspeelde de bal aan Koulouris die er 1-0 van maakte. Balen voor Roef - zulke foutjes zijn uit den boze als je de concurrentiestrijd met Nardi wil aangaan. Na een snedige aanval maakte Pogon er via Koulouris zelfs nog 2-0 van. De stadion-dj mocht dus voor de tweede keer een oorverdovende scheepshoorn laten afgaan - traditie in Pogon.

De kwalificatie was dan wel al binnen, maar dit is niet wat Hein Vanhaezebrouck wilde zien. Na zes overwinningen op rij slikten de Buffalo’s hun eerste verlies van het seizoen. De late treffer van Cuypers - zijn tiende (!) goal van het seizoen - was slechts een voetnoot. De knop moet nu snel omgedraaid. Zondag kan AA Gent in de competitie 12 op 12 pakken tegen Sint-Truiden.