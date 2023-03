AA Gent naar kwartfinales Conference League dankzij ongelooflijke hattrick van Orban

Hij dreef de Turken tot wanhoop. Met open mond keken ze toe. Coach Emre zakte diep weg in de dug-out. ‘Dit kan niet’, zag je hem denken. Wat Gift Orban net uit z’n voeten had getoverd, was dan ook surreëel.

Nadat hij vorig weekend vier keer scoorde tegen Zulte Waregem, knalde Gift Emmanuel nu drie goals tegen de netten in Istanboel. Waanzin. Leest u even mee.

Minuut 31: na een halfuur met amper doelgevaar vindt Castro-Montes Hong in de zestien. De Zuid-Koreaan tikt subtiel tot bij Orban, die van dichtbij binnen knalt. Een echte spitsengoal.

Minuut 32: Orban twijfelt niet en gaat zijn kans van buiten de zestien. Zijn streep vliegt recht in de winkelhaak. De Turkse doelman was machteloos. Klasseflits.

Minuut 34: Cuypers legt opzij. Orban stuit nog op de doelman, maar werkt in de herneming af. 0-3! De Gentse bank sprong recht, Hein Vanhaezebrouck werd gek. Ook zij geloofden hun ogen niet. Basaksehir lag dan al knock-out tegen het canvas na een rake uppercut van Orban.

Beeld Photo News

Orban maakte een hattrick in welgeteld drie minuten en 24 seconden. Daarmee komt hij in de geschiedenisboeken, want niemand deed hem dat ooit voor in de Champions, Europa of Conference League. Hij troeft ene Mohamed Salah af, die in 6'12" een hattrick maakte tegen Rangers.

Op sociale media gaat hij intussen viraal - iederéén kent z’n naam. Ook de scouts van Europese topclubs - wees daar maar zeker van. In negen wedstrijden voor AA Gent scoorde hij al twaalf keer. Waar stopt dit in godsnaam?

De Buffalo’s haalden hem op 31 januari weg bij de Noorse tweedeklasser Stabaek voor 3,3 miljoen euro. Een koopje, zo blijkt nu. Knap werk van de scouting. Anderhalve maand later kirren Michel Louwagie en co. van de pret. Zij zien de dollartekens al voor zich. Het zou ons verbazen als AA Gent hem komende zomer kunnen houden.

Orban was dé grote man, maar er waren meerdere uitblinkers bij AA Gent. Kums bijvoorbeeld. Hij schilderde voor rust de bal op het hoofd van Cuypers, die de 0-4 tegen de netten kopte. Intussen onderscheidde ook Roef zich. Hij zweefde een vrijschop van Türüc uit zijn doel - knappe redding. De Sart heerste op het middenveld, de defensie stond als een huis. Een totaalprestatie van de Buffalo’s om U tegen te zeggen.

De tweede helft was overbodig. Tien minuten voor affluiten mocht Orban gaan rusten. Een applausvervanging, want zelfs bij de Turken gingen de handen op elkaar. Het respect was groot voor de man die hen nekte. Een innige knuffel van Vanhaezebrouck volgde - en of de coach dankbaar is met zó een spits.

Dat invaller Adnan Januzaj in het slot er nog 1-4 van maakte na mistasten van Okumu, was niet meer dan een voetnoot. Al zal Roef wel balen - geen clean sheet voor hem. Ach, AA Gent staat voor het eerst sinds 1992 in een Europese kwartfinale, dát is wat telt. Het werd een historische avond voor de Buffalo’s, en voor een Nigeriaanse wonderboy.